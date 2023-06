Veşti bune date de viitorul premier al României pentru micii afacerişti din România!

Marcel Ciolacu, alături de micile afaceri din România: Reprezintă o temelie şi un crez pentru orice om politic

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD şi al Camerei Deputaţilor şi viitor premier, după momentul rocadei guvernamentale, afirmă că susţinerea micilor afaceri din ţara noastră trebuie să reprezinte „o temelie şi un crez” pentru orice politician din România.

Liderul social-democrat le-a promis afaceriştilor că îi va sprijini şi va fi întotdeauna aproape de ei.

„Sunt aici pentru că eu chiar cred că susţinerea micilor afaceri româneşti reprezintă o temelie şi un crez pe care trebuie să îl aibă orice om politic, indiferent din ce partid face parte. (…)

Când un mare investitor reuşeşte o asemenea performanţă, mi se pare corect ca un reprezentat al statului român, chiar dacă sunt un om de stânga, să vină şi să spună simplu: «Felicitări, aţi făcut o treabă foarte bună şi vă mulţumesc», şi vă anunţ, şi poate să fie şi o promisiune, că voi fi întotdeauna la doi paşi de dumneavoastră”, a declarat Marcel Ciolacu joi, 8 iunie, Conferinţa Naţională de Retail „LaDoiPaşi”.

Preşedintele PSD a adăugat că investitorii străini ar trebui să vină în număr cât mai mare cu acest tip de afaceri în România, pentru că este vorba despre un model de afaceri „extrem de corect”, care ajută la dezvoltarea antreprenorilor locali.

Afaceri care aduc locuri de muncă şi pun pe raft produsele româneşti

Marcel Ciolacu a precizat că se creează astfel şi mii de locuri de muncă, în special în zonele rurale, iar totul generează „un impact socio-economic semnificativ în comunitate”.

„Vorbim nu doar de 2.000 de magazine şi de tot atâtea mici afaceri care evoluează de la an la an. În plus, este vorba şi de alte mii de locuri de muncă, mai ales în zonele rurale, adică un ecosistem perfect sustenabil, construit în special împreună cu oamenii din acel loc şi care generează un impact socio-economic semnificativ în comunitate.

În al doilea rând, este o afacere care pune preţ pe produsele româneşti. Ştiu că grupul Metro are deja un parteneriat cu Casa Unirea şi preia spre comercializare tot mai multe produse alimentare româneşti.

Ne dorim ca această colaborare să intre într-o nouă fază pentru ca legumele şi fructele noastre să ajungă pe mesele tuturor românilor şi, extrem de important, având în vedere perioada prin care trecem, să ajungă în magazine şi cu preţuri decente pentru toţi consumatorii”, a precizat Marcel Ciolacu.

Trebuie găsite soluţii pentru ieftinirea produselor alimentare de bază

Liderul social-democraţilor a subliniat şi faptul că statul român are „şi mai multe obligaţii” faţă de companiile care sunt corecte şi respectă disciplină fiscală. El a vorbit şi despre nevoia scăderii preţurilor la alimentele de bază.

„Cu toţii ştim că preţurile la alimente sunt o componentă importantă din inflaţia pe care am avut-o atât anul trecut, cât şi anul acesta, cu o perspectivă clară de a rămâne o singură cifră la sfârşitul anului.

De aceea, este foarte important ca statul român, Legislativul şi Executivul, să se aşeze la aceeaşi masă cu dumneavoastră şi să găsească cele mai bune soluţii pentru ca preţurile la produsele alimentare de bază în România să scadă în perioada următoare”, a declarat Marcel Ciolacu.