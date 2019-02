Prima reacție după ce Kovesi a câștigat șefia Parchetului European! Actualul șef DNA, replică surprinzătoare

Șeful DNA, Călin Nistor, a comentat, în câteva cuvinte, succesul surprinzător al Laurei Codruţa Kovesi după audierile din Comisia LIBE, acolo unde predecesoarea sa a obţinut cele mai multe voturi în comisia LIBE.

"O felicit şi mai multe nu am de comentat", a declarat Călin Nistor la ieşirea de la bilanţul Ministerului Public.

Recent, la bilanţul DNA, procurorul sef al DNA, Nistor Calin a susţiut că anul 2018 a fost un an atipic pentru DNA. Potrivit acestuia, comparativ cu 2015, numarul sesizarilor a scazut cu aproximativ 50%. “Au scazut cu 19% dosarele de solutionat. Trimiterile in judecata au scazut semnificativ. Decizia CCR privind limitarea infractiunii de abuz in serviciu a continuat sa produca efecte asupra dosarelor inregistrate pe rolul DNA. Nu putem sa nu observam cresterea procentului de achitari, oricum am calcula. Din analizele efectuate la nivelul DNA a rezultat ca standardelor de calitate tot mai inalte ale instantelor ar trebui sa le corespunda o exigenta pe masura din parte procurorilor de executie si a celor ierarhici superiori care trebuie sa verifice legalitatea", a declarat Calin Nistor.

Procurorul şef interimar al DNA a mai spus că în a doua parte a anului 2018, dupa revocarea Laurei Codruta Kovesi, conducerea institutiei a pus un accent deosebit pe un standard calitativ ridicat, precum si pe calitatea actului de urmarire penala.