Astăzi, 4 noiembrie, fostul președinte Traian Băsescu împlinește 73 de ani, un moment care invită la reflecție asupra carierei sale politice și a vieții personale. De-a lungul anilor, Băsescu a avut parte de realizări remarcabile, dar și de controverse și regrete.

În această retrospectivă, vom explora bucuriile și regretele fostului lider, încercând să surprindem esența unui om care a influențat profund soarta României în ultimele decenii.

Traian Băsescu s-a născut în Basarabi, județul Constanța, într-o familie modestă. Între anii 1966 și 1971, a urmat cursurile Institutului de Marină „Mircea cel Bătrân”, obținând diploma în 1976.

După absolvire, a devenit bursier la Academia Navală Norvegiană, unde a finalizat un program avansat de management în 1995, terminându-l ca șef de promoție.

În perioada 1981-1987, Băsescu a ocupat funcția de comandant de navă în flota comercială a Republicii Socialiste România, iar între 1984 și 1987 a fost la conducerea petrolierului Biruința. Începând cu 1987, a activat în reprezentanța Navrom din Anvers, unde și-a continuat cariera.

După Revoluția din 1989, Traian Băsescu a devenit director general al Inspectoratului pentru Navigație Civilă, în cabinetul Dăscălescu. În guvernul Petre Roman, a deținut funcția de subsecretar de stat în Ministerul Transporturilor, ceea ce a marcat începutul carierei sale politice.

A fost ales deputat de Vaslui în 1992, reprezentând FSN și având un rol activ în Comisia de Industrie și Servicii a Camerei Deputaților. În 1996, a fost coordonator al campaniei electorale pentru Petre Roman, candidatul Partidului Democrat.

Băsescu a fost numit din nou ministru al Transporturilor în Guvernul Victor Ciorbea și a continuat în această funcție și în guvernele Radu Vasile și Mugur Isărescu. În 2000, a câștigat alegerile pentru Primăria Municipiului București, un post pe care l-a ocupat până în 2004.

Traian Băsescu a devenit președinte al României în 2004, învingându-l pe Adrian Năstase în al doilea tur electoral. A reușit să își mențină poziția și în alegerile din 2009, câștigând un nou mandat de cinci ani în fața lui Mircea Geoană.

În timpul mandatului său, a luat decizii controversate, inclusiv numirea Laurei Codruța Kovesi la conducerea Parchetului General și ulterior la Direcția Națională Anticorupție. Aceste decizii au fost criticate de mulți, iar în 2018, Băsescu a recunoscut că regretă aceste alegeri.

Fostul președinte și-a exprimat regretele referitor la deciziile luate în timpul mandatului său.

A recunoscut că a greșit când a numit-o pe Kovesi la DNA, spunând:

„Aici eu am greșit, legea spune două mandate de câte trei ani, am făcut-o pe Kovesi procuror general de două ori, și m-am bătut pentru ea să fie la șefia DNA. Am greșit, nu am luat în considerare faptul că puterea îți ia mințile, e la fel de periculoasă ca și corupția, când vrei să-ți exerciți puterea zi și noapte.

Eu am avut sentimentul de putere, știu ce înseamnă și știu că trebuie să-ți stăpânești tentația de a avea putere. Puterea nu trebuie exercitată discreționar, ci cu fermitate și respectând legea”, declarase Traian Băsescu, după plecarea de la Palatul Cotroceni.