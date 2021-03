Liderul PSD, Marcel Ciolacu a fost protagonistul unui moment comic la sediul partidului. În timp ce acesta vorbea de fermierii din România și de faptul că nu au bani pentru finanțarea lucrărilor agricole, Marcel Ciolacu a scos un document din buzunarul de la piept pentru a cita din acesta.

Odată scoasă însă foaia, a ieșit la iveală și un teanc de bani care au atârnat mai multe minute la pieptul liderului PSD. În tot acest timp, un tânăr fermier vorbea lângă Ciolacu despre faptul că nu are bani să plătească ratele la bancă. Cu toate acestea, după ceva timp cineva i-a sesizat situația și acesta a corectat-o rapid.

Ulterior, Marcel Ciolacu a publicat pe contul său de Facebook imaginea cu pricina, alături de mesajul: „Uite, asta înseamnă #transparență. Susținem capitalul românesc.”

PSD va depune moțiune simplă împotriva ministrului Agriculturii

În cadrul conferinței de presă de joi de la sediul PSD, Marcel Ciolacu a anunțat că social-democrații vor depune săptămâna viitoare, la Camera Deputaţilor, o moţiune simplă împotriva ministrului Agriculturii, Adrian Oros.

„Am avut astăzi o întâlnire cu reprezentanţii asociaţiilor, federaţiilor şi sindicatelor din domeniul ago-alimentar.(…) Am văzut că, concomitent cu întâlnirea noastră, a ieşit şi domnul ministru Oros şi a produs anumite ştiri. Cu toţii am tras o concluzie – domnul ministru Oros este într-o lume paralelă faţă de ceea ce se întâmplă în acest moment în acest domeniu. În primul rând, nu s-au luat măsuri, nu au fost date nici până acum despăgubirile pentru secetă, nu au fost plătită acciza pe trimestrele 3 şi 4 de anul trecut, ceea ce reprezintă 60% din totalul de acciză şi, nu în ultimul rând, am văzut că ministrul Oros a venit cu o iniţiativă parlamentară, la Senat, să modifice legea 17, cea privitoare la înstrăinarea terenurilor. De acea, împreună cu colegii mei, am decis, săptămâna viitoare, să depunem o moţiune simplă la adresa domnului ministru Oros la Camera Deputaţilor. Pericolul asupra securităţii alimentare a României în acest moment este unul real”, a spus Ciolacu, la o conferinţă de presă.

El a adăugat că România nu mai produce pesticide, îngrăşăminte sau seminţe.

„Vedem că în continuare nu se ia nicio măsură în această zonă, nu încercăm să promovăm produsele româneşti şi autohtone, atât tradiţionale, cât şi cele produse cu materie primă chiar importată, nu vedem un program coerent în acest moment din partea Ministerului Agriculturii. Nu mai putem să ne permitem această incapacitate a Guvernului de a gestiona una dintre cele mai mari şi cele mai importante probleme ale fiecărui stat”, a afirmat liderul PSD.

Ciolacu a afirmat că ministrul Agriculturii vrea să modifice un proiect de lege trecut prin Parlament de PSD, astfel încât să se permită vânzarea pământului agricol şi către cetăţeni străini.

Sursă foto: Inquam Photos / Sabin Cirstoveanu