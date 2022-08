În acest moment este haos pe piaţa de energie şi ce e mai rău abia de acum încolo va veni, susține președintele Alro Slatina. „Schema de compensare a facturilor este de fapt o fraudă a banului public de dimensiuni colosale, pentru că banii se duc în conturile intermediarilor dintre producători şi consumatori. Băieţii deştepţi din energie încă există şi câştigă miliarde din bani publici, astfel că este necesar un mecanism de reglementare a pieţei pe termen scurt.”, susține Năstase.

Iarna va fi una cumplită. Vom vedea preţuri uriaşe la energie, fabrici care se închid şi oameni care rămân în beznă şi frig

Alro Slatina, cel mai mare consumator de energie din ţară, care a închis 60% din electroliză, şi-a abandonat planurile de revenire la capacitate maximă pe care le avea pentru anul viitor şi se pregăteşte să trimită în şomaj tehnic 500 din cei 2.500 de angajaţi, până la finele anului.

Năstase se așteaptă ca fabricile să-și sisteze activitatea pe timp de iarnă ca efect social-economic

Năstase se aşteaptă ca mai multe fabrici şi capacităţi industriale din România să se închidă în această iarnă, cu efecte sociale şi economice. Vor fi oameni care îşi vor pierde locurile de muncă şi vor sta în beznă şi frig, pentru că nu vor mai avea cu ce să-şi plătească facturile, spune el.

În opinia sa, producătorii de energie ar trebui să fie obligaţi să vândă o parte din producţie direct către consumatorii industriali, pe platforma specială care există pe bursă, eliminându-se în acest fel intermediarii.

Clienții nu vor putea face față majorării prețurilor, iar pe așa-zisa piață există anomalii

La întrebarea dacă clienții pot suporta majorarea prețurilor, Năstase a răspuns că aceștia nu vor putea suporta majorările. „Apoi, am spus ceea ce am spus de ani şi ani de zile, în 2014 spuneam că bursa de energie din România arată ca-n Evul Mediu. Nu mai e ca în Evul Mediu, am mai progresat puţin, am ajuns pe la 1800. Nu suntem încă în secolul 21 şi suntem la sfârşitul Evului Mediu. În sensul că, în continuare, piaţa e lăsată, aşa-zisa piaţă, că nu e de fapt o piaţă, este lăsată să funcţioneze haotic.”, a adăugat președintele.

Acesta susțină că există anomalii în piaţă. „Când preferă să achiziţioneze la un preţ, după aia revând între prieteni, ca să zicem aşa, şi cresc artificial preţul ca să ia cât mai mulţi bani de la stat. Şi cred că la asta se referă ANRE (Autoritatea de Reglementare în domeniul Energiei n.r) care a declanşat nişte investigaţii pe piaţa energiei. În cele din urmă s-a trezit şi ANRE şi bine că s-a trezit. Nu ştim dacă s-a trezit de tot. Dar măcar faptul că a lansat aceste investigaţii arată că şi ei sunt conştienţi că se pot întâmpla nişte fraude. Că de fapt chestiunile astea duc la fraudarea banului public, duc la fraudarea taxelor cetăţenilor. Strângem de la cei mulţi şi săraci şi băgăm în buzunarele câtorva puţini şi bogaţi. Cam acesta este conceptul.”, a explicat Năstase.