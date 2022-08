Se preconizează că facturile anuale la energie vor depăși 4.200 de lire sterline începând din ianuarie, ceea ce a declanșat un avertisment potrivit căruia britanicii se confruntă cu „dificultăți serioase la scară largă” fără intervenția guvernului.

Compania de consultanță Cornwall Insight a declarat marți că se așteaptă ca plafonul prețurilor la energie să ajungă la 4.266 de lire sterline pe an în primele trei luni ale anului viitor.

Compania de consultanță estimează că facturile ar putea crește până la 4.426 de lire sterline în aprilie, înainte de a se relaxa. Cu numai o săptămână în urmă, Cornwall Insight a prezis că plafonul prețurilor la energie este pe cale să crească la 3.615 lire sterline pe an începând cu luna ianuarie.

Martin Lewis, campionul consumatorilor, a declarat că ultimele previziuni sunt „vești tragice” și a îndemnat „guvernul zombi” să vină cu un plan de acțiune imediat pentru a ajuta gospodăriile.

Fostul cancelar Rishi Sunak a anunțat în luna mai un pachet de sprijin pentru consumatori în valoare de 15 miliarde de lire sterline, inclusiv 400 de lire sterline pentru fiecare gospodărie. Cu toate acestea, creșterea prețurilor cu ridicata a amenințat de atunci să anuleze impactul acestui sprijin, iar Sunak și rivala sa la conducerea conservatoare, Liz Truss, sunt presați să anunțe măsuri suplimentare.

Peter Matejic, analist șef la Joseph Rowntree Foundation, o organizație caritabilă care are ca scop combaterea sărăciei, a declarat: „Fiecare zi în care se amână luarea de măsuri sporește anxietatea familiilor cu venituri mici, care nu știu cum se vor descurca în această iarnă.

„Plățile promise de guvern la începutul anului oferă un oarecare ajutor, dar amploarea lor a fost depășită de evenimente, iar acum trebuie cel puțin dublate dacă se dorește protejarea oamenilor de greutăți grave la scară largă.”

Cornwall Insight a declarat că majorarea prețurilor cu ridicata și o revizuire a metodologiei utilizate de autoritatea de reglementare Ofgem pentru a calcula plafonul de preț au stat la baza creșterii previziunilor sale.

Consultantul principal al firmei de consultanță, Dr. Craig Lowrey, a declarat: „Este esențial ca guvernul să folosească previziunile noastre pentru a stimula o revizuire a pachetului de sprijin oferit consumatorilor”.

Firma de consultanță se așteaptă acum ca plafonul să ajungă la 3.582 de lire sterline începând cu luna octombrie, ceea ce reprezintă o creștere de 200 de lire sterline față de ultima sa prognoză. Acesta se așteaptă ca facturile să înceapă să se reducă în vara anului viitor, la 3.810 lire sterline în al treilea trimestru și apoi la 3.781 de lire sterline în ultimele trei luni ale anului viitor.

Plafonul, care este stabilit trimestrial de către autoritatea de reglementare a industriei energetice, Ofgem, a fost de 1.400 de lire sterline pe an până în luna octombrie a anului trecut.

Lowrey a declarat: „Dacă 400 de lire sterline nu a fost suficient pentru a reduce impactul previziunilor noastre anterioare, cu siguranță nu este suficient nici acum.

„Guvernul trebuie să facă din introducerea unui sprijin mai mare în primele două trimestre ale anului 2023 o prioritate numărul unu. Pe termen mai lung, un tarif social sau un alt mecanism de sprijin pentru a direcționa sprijinul către cei mai vulnerabili din societate sunt opțiuni pe care noi, cei de la Cornwall Insight, le-am propus anterior. În acest moment, plafonarea actuală a prețurilor nu funcționează pentru consumatori, furnizori sau economie.”

Săptămâna trecută, Ofgem a confirmat planurile de actualizare a plafonului de preț la fiecare trei luni, în loc de o dată la șase luni, în încercarea de a permite furnizorilor să gestioneze mai bine riscul legat de volatilitatea prețurilor cu ridicata și de a preveni creșterea prețurilor pentru consumatori ca urmare a falimentului furnizorilor.

Autoritatea de reglementare încearcă să prevină repetarea evenimentelor de anul trecut, când aproape 30 de furnizori au dat faliment, în parte din cauza creșterii prețurilor angro la energie.

Lowrey a declarat că modificările aduse plafonului au dus la o creștere a previziunilor sale. Cu toate acestea, el a spus că această măsură ar proteja furnizorii care se luptă cu costurile și ar preveni ca costul colapsului acestora să fie adăugat la facturile consumatorilor.

Ofgem intenționează să confirme nivelul următorului plafon de preț pe 26 august, cu câteva zile înainte de anunțarea viitorului prim-ministru, pe 5 septembrie. Plafonul va intra în vigoare de la 1 octombrie.

Martin Lewis, fondatorul site-ului MoneySavingExpert, a scris pe Twitter: „Este nevoie de acțiune și planificare acum. Guvernul zombi trebuie să se trezească mai devreme de 5 septembrie. Dezbaterea privind conducerea nu trebuie să mai ignore acest cataclism național amenințător.”

Lewis a adăugat: „Mijloacele de trai, bunăstarea mentală și, în unele cazuri, însăși viața oamenilor depind de acest lucru. Este o situație disperată”.

