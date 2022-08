„Eu, în Turnu Severin, am de 5 ani de zile pompă de căldură, de când m-am mutat. În urmă cu 3 ani, în vară, am pus panouri fotovoltaice și am observat o reducere de costuri anuală cu 30%.

La o casă de 150 de metri pătrați, cred că energia electrică și aici vorbim doar de energia electrică pentru absolut tot, să zicem, cu gătit cu tot, 700-800 de lei.”, a mărturisit Virgil Popescu.

De ce nu și-a racordat ministrul casa la gaze?

„Eu atunci am făcut un calcul, rețeaua de distribuție din Drobeta Turnu-Severin e slab dezvoltată, nu aveam pe stradă la data respectivă. Era încălzirea centralizată, dar era falimentul regiei de activități nucleare, era mai complicat. Între timp a venit și încălzirea pe gaze.

Vă spun că înainte de scumpirile acestea era la fel ca și gazul. Dar atunci când nu aveam panourile solare.”, a mai spus ministrul Energiei, care a evitat să spună cât l-a costat instalația de încălzire cu ajutorul pompei de căldură.

Prețul unui astfel de sistem, de regulă, pleacă de la 5.000 de euro în sus. Dacă pompa este alimentată de panouri fotovoltaice, atunci putem vorbi de o casă care tinde spre independența energetică totală.

„Modificarea legislativă de la sfârșitul anului face cumva o compensare, în sensul în care îi dau furnizorului energia și mi-o dă înapoi atunci când am nevoie de ea să o consum și deja devine foarte rentabil să pui panouri fotovoltaice.”, ne asigură ministrul Energiei, fericit de faptul că unul dintre beneficiarii schimbării legii va fi chiar el.

Nu doar ministrul Energiei se bucură de independență energetică. În urmă cu câteva zile, până și președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen a recunoscut că pentru încălzirea propriei locuințe folosește o pompă de căldură geotermală.

Cu alte cuvinte, șefa Europei nu are de ce să se teamă de o eventuală criză a gazelor, mai ales în contextul în care Comisia pe care o conduce a solicitat reducerea cu 15% a consumului de gaze.

Interviul cu ministrul Energiei, Virgil Popescu, poate fi urmărit pe canalul de Youtube EVZ Capital, la podcastul „România lui Cristache”.