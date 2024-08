Moldova ar putea crește prețurile la gaze

Prețurile la energia electrică ar putea crește semnificativ în Republica Moldova, iar Transnistria riscă să rămână fără gaz gratuit din Rusia, conform declarațiilor recente ale ministrului Energiei, Victor Parlicov.

Într-o emisiune de la RLive, intitulată „Teritoria Svobodî”, Parlicov a afirmat că, în ciuda incertitudinilor actuale, regiunea transnistreană va continua să primească gaze naturale, iar restul Republicii Moldova va beneficia de energie electrică.

Totuși, ministrul a avertizat că prețurile ar putea suferi modificări și că principalele provocări vor fi de natură financiară, nu tehnică. Această situație ar putea duce la creșteri semnificative ale costurilor pentru consumatori, în contextul în care resursele și furnizorii de energie se confruntă cu presiuni și ajustări.

„Fizic, o să avem și o să aducem și gaz, și energie electrică. Doar că prețurile se vor schimba. Dincolo de asta, această renunțare asumată de către Gazprom de a livra conform contractului ar însemna că Federația Rusă își asumă consecințele declanșării unei crize în regiunea transnistreană. Capacitatea de plată a regiunii poate fi afectată grav”, a explicat ministrul.

În ciuda incertitudinii, ministrul Energiei, Victor Parlicov, a asigurat că Republica Moldova este pregătită să facă față oricărui scenariu. Chișinăul nu va bloca livrarea gazelor rusești către malul stâng al Nistrului, însă decizia finală în această privință revine Federației Ruse, a subliniat ministrul moldovean.

În prezent, Chișinăul achiziționează 80% din necesarul de energie electrică de la Cuciurgan, la un preț de 66 de dolari per MWh. Consumatorii Premier Energy plătesc 2,34 lei per kWh, în timp ce cei din nordul țării sunt facturați cu 2,81 lei per kWh.

Chișinăul e atent la afacerile moldovenilor cu Moscova

Potrivit unei informații recente, în Republica Moldova, statul va monitoriza activitatea a 12 companii care administrează nave petroliere maritime incluse în așa-numita „flotă din umbra” a Rusiei. Guvernul a decis ca tranzacțiile acestor firme să fie supuse unei coordonări preliminare.

Consiliul pentru promovarea proiectelor de investiții de importanță națională a impus 12 companii înregistrate în Republica Moldova să obțină aprobată în prealabil orice investiție, potrivit informațiilor evz.ro.

Guvernul a impus aprobatul în prealabil pentru toate tranzacțiile acestor firme.

Aceste companii, identificate pe platformele internaționale ca fiind implicate în gestionarea și managementul navelor petroliere maritime, fac parte din așa-numita „flotă din umbra” a Rusiei.

Conform unei decizii a Consiliului, activitatea acestor firme este strâns legată de domenii esențiale pentru securitatea națională. Prin urmare, toate investițiile vor fi supravegheate cu maximă atenție.