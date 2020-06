Premierul Ludovic Orban susține că, odată cu liberalizarea pieței gazelor naturale, prețurile ar trebui să scadă. El a precizat că, până acum, pentru că s-a impus un preț de vânzare pentru consumatorii casnici, companiile producătoare au încercat să-și compenseze pierderile prin încărcarea facturilor către marii consumatori industriali, afectând economia românească.

”Din cauza faptului că s-a impus un preț maximal de vânzare, ca producător, pentru producătorii de gaz și de electricitate, pentru consumatorii casnici, companiile producătoare au vrut să-și scoată pârleala pe consumatorii industriali, unde nu s-a plafonat, adică să-și mențină profitabilitatatea care le-a fost afectată de plafonarea prețului la producător, crescând prețurile la energie electrică și la gaz către consumatorii industriali, către economie, afectând, până la urmă, competitivitatea per ansamblul economiei românești.

Odată cu liberalizarea prețului și la gaz și la electricitate, mai ales după introducerea măsurilor legate de susținerea consumatorilor vulnerabili, adică familiile cu venituri mici care trebuie susținute ca să poată să plătească factura și la gaz și la electricitate, tendința va fi de reducere a prețului gazului.”, a spus acesta azi.

Consiliul Concurenței consideră că liberalizarea pieței trebuie să vină cu prețuri mai mici

Liberalizarea pietei gazelor trebuie sa conduca la preturi mai mici, arata Consiliul Concurentei, care precizeaza ca acest proces de liberalizare are loc in contextul in care pretul gazelor naturale pe pietele externe inregistreaza o tendinta de scadere, ceea ce trebuie sa conduca la o reducere a preturilor pentru consumatori.

„In contextul liberalizarii pietei gazelor pentru consumatorii casnici, Consiliul Concurentei atrage atentia ca, atat pe palierul angro cat si pe cel cu amanuntul (client casnic), trebuie sa se manifeste un mediu concurential normal, astfel incat preturile sa se formeze liber pe baza cererii si ofertei, in conditiile in care exista doar doi mari producatori interni, iar doi furnizori mari asigura aproximativ 90% din consumul clientilor casnici”, anunta autoritatea de concurenta.