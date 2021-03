Premoniția înspăimântătoare a Corneliei Catanga. A știut exact când va muri

Cornelia Catanga a știut exact când îi va veni sfârșitul. Cântăreața și-ar fi prezis moartea. Cel puțin așa susține Aurel Pădureanu. Soțul lui Catanga a povestit, în cadrul emisiuni de la Prima TV, că soția lui a avut câteva premoniții despre moartea sa. Cântăreața i-ar fi spus că ea nu va mai trăi până în ziua de Paște.

“A murit sufletul nostru, iubirea vieții mele. Nu cred nici acum, o simt aproape de mine și de Alexandru. Nu știu ce să-ți spun. Cornelia avea premoniții, anul trecut, am facut pomul de iarnă. Ea s-a dus și a cumpărat tot, am lăsat-o să cumpere ea ce vrea. Era bucuroasă. Îmi zicea: «Ah, ce frumos e!». După 10-11 ianuarie, cum e datina, am zis să-l strâng. A plâns rău. Mi-a zis: «De ce mi l-ai strâns, dacă nu mai apuc alt Crăciun? Nici Paștele nu mă prinde». Te rog să mă crezi că așa a zis”, a declarat cu lacrimi în ochi artistul la “Exclusiv VIP”, emisiune moderată de Cristi Brancu.

Aurel Pădureanu a povestit și clipele cumplite prin care a recut după decesul celei cu care a stat 33 de ani.

Catanga avea mari probleme cu banii

“Am fost la morgă să o iau. Mi-a dat-o într-un sac. I-am văzut doar capul. Dormea, arăta ca un copil. Am țipat. Voiam să o îmbrac, era atât de cochetă. Avea peste 300 de rochii. Ea se îmbrăca frumos. În jurul ei aducea bunătate, simplitate. Nu o să mai existe o artistă care să aibă ce a avut ea. Avea o aură, electriza publicul”, a spus el.

Despre Cornelia Catanga a povestit și Alexandru Pădureanu, fiul cântăreței. El a precizat că încearcă să își sprijine tatăl din toate punctele de vedere în această perioadă neagră din viețile amândurora.

După moartea artistei, s-a aflat că aceasta nu o ducea bine cu banii. Cântăreața chiar s-a plâns că familia ei a ajuns la sapă de lemn, iar veniturile pe care le încasau erau insuficiente pentru un trai decent. Ea a admis că familia ei se descurcă din ce în ce mai greu cu banii. Potrivit spuselor acesteia, singurele venituri erau pensia mică pe care ea o primea și ajutorul venit din parte fiului său. Artista a dezvăluit că trebuia să trăiască dintr-o pensie de doar 1.600 de lei pe lună.