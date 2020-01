Leonardo DiCaprio este unul dintre cei mai mari actori ai generației sale. Cunoscut pentru rolurile sale neconvenționale, a respins propunerile de filme cu supereroi sau de acțiune și în schimb, a realizat o carieră cu filme precum Romeo și Julieta, Inception, The Wolf of Wall Street și desigur, Titanic.

Actorul s-a născut la 11 noiembrie 1974, în Los Angeles, California, fiind singurul copil al Irmelin și George DiCaprio. Părinții lui au divorțat pe vremea când era încă un copil, iar DiCaprio a fost crescut în mare parte de mama sa, un secretar legal născut în Germania. În ciuda divorțului precoce al părinților săi, DiCaprio a rămas aproape de tatăl său, un artist ce distribuia benzi desenate. La îndemnul părinților săi, DiCaprio și-a explorat latura creativă, astfel a ales calea actoriei.

„Mi-a plăcut să imit oamenii … Îmi plăcea să glumesc și să creez diferite personaje”, a spus DiCaprio pentru Backstage.

Nu a avut prea mult succes la Hollywood până la adolescență

Și-a început cariera în televiziune înainte de a trece la film, obținând o nominalizare la Oscar pentru rolul său în What’s Eating Gilbert Grape (1993). Câtiva ani mai târziu, în 1997, DiCaprio a jucat în drama epică a lui James Cameron, Titanic, ceea ce l-a poziționat pe marile ecrane din toată lumea. Filmul Titanic a reprezentat un succes major pentru Dicaprio și o rampă de lansare în ceea ce avea să urmeze.

Titanic a devenit un hit comercial. A obținut 14 nominalizări la Premiile Academiei și a câștigat 11, obținând diferite onoruri precum cea mai bună imagine și cel mai bun regizor. A fost primul film care a avut vânzări internaționale de miliarde de dolari.

Succesul filmului i-a adus celebritatea la nivel mondial, iar farmecul și aspectul său l-au poziționat în top-ul revistei People „50 cei mai frumoși oameni” din 1997 și 1998.

În 2016, „blestemul a fost desfăcut”. Prima sa victorie la Oscar a rupt internetul

Timp de mulți ani, fanii actorului nu puteau crede că nu a câștigat niciodată un Oscar pentru cel mai bun actor, deși a fost nominalizat de mai multe ori. În 2016 a rupt în cele din urmă „blestemul” (și internetul), când a câștigat o statuetă de aur pentru prestația sa extraordinară în rolul de frontierist în The Revenant.

La sfârșitul anului 2015, DiCaprio a jucat în filmul The Revenant, sub numele de Hugh Glass, un frontierist din 1820. Regizat de Alejandro González Iñárritu, filmul a fost dificil de filmat din cauza vremii, dar a generat imediat premii majore, câștigând o mulțime de nominalizări la Globul de Aur.

La premiile Oscar din 28 februarie 2016, Leo a luat în cele din urmă mult meritatul Oscar pentru cel mai bun actor. Momentul a rupt internetul și a generat un număr de 440.000 de Tweet-uri pe minut, ceea ce a reprezentat cel mai tweeted moment al unui eveniment Oscar.

DiCaprio a stabilit un record personal pentru el însuși, apărând ca actor principal într-un număr de opt filme care au ajuns cu nominalizări „Best Picture Oscar”.

Filmele sale mai recente includ Inception (2010), Django Unchained (2012), The Wolf of Wall Street (2013) și The Revenant (2015), câștigând primul său Oscar pentru cel din urmă.

De la actorie, la probleme de mediu. Dicaprio, recunoscut pentru implicarea sa în ceea ce privește mediul înconjurător

După cum se reflectă și în discursurile sale, DiCaprio și-a demonstrat demult pasiunea pentru problemele de mediu. În 2000, el a găzduit sărbătoarea Zilei Pământului, moment în care l-a intervievat pe fostul președinte american Bill Clinton pentru un segment de televiziune despre încălzirea globală. DiCaprio a mai scris, povestit și produs The 11th Hour, un documentar de mediu care a fost lansat în 2007 și care a fost puternic implicat în producția documentarului din 2016 Before the Flood, despre schimbările climatice.

Actorul este unul dintre fondatorii Fundației Leonardo DiCaprio (LDF), o organizație non-profit care susține numeroase cauze de mediu. De asemenea, a servit la consiliul de administrație al Fondului Mondial pentru Faună Sălbatică, al Consiliului de Apărare a Resurselor Naturale și al Fondului Internațional pentru Bunăstarea Animalelor.

În martie 2018, DiCaprio a ocupat rolul de producător executiv al documentarului The Frontiersman, ce avea în prim plan provestea celor mai iconici pionieri ai Americii care au ajutat la modelarea țării.

Nu a fost niciodată căsătorit

Leo s-a întâlnit cu atât de multe femei frumoase de-a lungul carierei sale, dar nu s-a căsătorit niciodată. Poate că nu dorește titlul sau poate că este prea concentrat pe carieră sau, pur și simplu, îi place să poată întâlni femei fără să își ia un angajament. Încă din primele zile în lumina reflectoarelor, Leo s-a întâlnit cu celebrități precum Demi Moore și Blake Lively, Naomi Campbell și Miranda Kerr (se presupune). Acesta a avut o relație și cu supermodelul Gisele Bündchen.

Informații recente susțin că Leo a cerut-o în căsătorie pe actuala sa iubită modelul, Kelly Rohrbach. Cu toate acestea, actorul nu a confirmat nimic până în acest moment.

Vladimir Putin, mare fan al lui DiCaprio

Vladimir Putin nu este tocmai un fan masiv al Occidentului, dar există un actor hollywoodian pe care nu-l reatează niciodată – Leonardo DiCaprio. Se pare că Leo a câștigat respectul președintelui rus după ce a depășit o situație ce putea fi tragică. Acesta se afla pe drum spre Forumul de conservare a tigrului WWF de la Sankt Petersburg.

Primul zbor al lui Leo de la JFK la Moscova a fost obligat să efectueze o aterizare de urgență la scurt timp după decolare din cauza unei defecțiuni a motorului. Zborul său de înlocuire a fost apoi nevoit să facă o oprire neprogramată la Helsinki pentru a se alimenta după ce avionul a avut parte de condiții meteo nefavorabile în deplasarea sa peste Atlantic.

Putin a găzduit evenimentul și a declarat că un om mai mic „ar fi putut să-l citească ca un semn – că nu merită să meargă”, dar a recunoscut efortul depus de Leo pentru a ajunge acolo. De fapt, el s-a referit la Leo în termeni strălucitori ca „muzhik” sau „om real”.

Obiectivul summit-ului era reprezentat de dublarea numărului tigrilor sălbatici din întreaga lume de la 3.500 la 7.000 până în anul 2022. În timp ce se afla la Sankt Petersburg, DiCaprio a donat 1 milion de dolari organizației WWF prin fondul său de la Fundația Comunității California. În plus, bunicii lui Leo erau ruși, ceea ce ar putea explica și de ce Putin are un punct sensibil pentru el.

O provincie îndepărtată din Rusia i-a făcut propria lui statuetă Oscar intitulată „Oscar Yakutian”

Nu doar Vladimir Putin îl iubește pe DiCaprio – există o întreagă provincie rusă de dimensiunea Indiei care s-a îndrăgostit de actorul american. De fapt, oamenii din provincia Yakutia sunt atât de mari fani ai lui Leo, încât i-au făcut propria versiune a unei statuete Oscar!

Așa-numitul „Oscar Yakutian” cântărește 1,4 kilograme și este realizat integral din argint. Lucrul care o face și mai specială este faptul că oamenii din jurul Yakutiei și-au donat bijuteriile pentru ca Oscarul să poată fi realizat!

Lucrările la statueta lui Yakutian au început înainte ca Leo să câștige adevăratul premiu Oscar, dar a primit-o în 2016, la câteva luni după ce a câștigat un Oscar de aur pentru munca sa în filmul The Revenant.

Leo a fost atât de mulțumit de premiu, încât a postat o poză cu acesta pe contul său de Instagram și le-a mulțumit fanilor lui yakutieni pentru sprijinul acordat: ‘Mulțumesc oamenilor din Yakutia pentru acest minunat cadou, în special tuturor femeilor care s-au adunat și au donat materiale ce au fost folosite în crearea statuii”, a spus DiCaprio.

Leonardo DiCaprio are propria sa gamă de cafea

Bazându-se pe dragostea sa pentru mediu, Leo a optat să colaboreze cu producătorul național de cafea, La Colombre Torrefaction. Împreună, au creat o gamă de cafea pentru comerț echitabil „high-end”, numită LYON. Astfel, 100% din profituri sunt donate unor organizații de caritate.

Conform La Colombre Torrefaction, cafeaua este descrisă drept „catifelată și dulce” și este făcută prin amestecarea boabelor de cafea provenite din munții din Haiti, Peru, Etiopia și Brazilia. Într-un comunicat de presă al companiei în urma lansării liniei de cafea, Leo a vorbit despre cât de important este acest proiect pentru el, menționând că „sensibilizarea cu privire la cele mai importante probleme de mediu din timpul nostru este mai importantă ca niciodată”.

Actorul are și o fiică

În timp ce filma Blood Diamond, Leo a lucrat cu 24 de copii orfani din SOS Children’s Village din Maputo, Mozambic. Se spunea că Leo a fost foarte emoționat de timpul petrecut cu ei. Însă, a existat o fetiță care l-a impresionat și cu care a stabilit o legătură strânsă. Astfel, DiCaprio a decis să păstreze legătură cu ea.

El a „adoptat-o”, potrivit rapoartelor. Cu toate acestea, Leo nu o crește și nu trăiește cu ea. Însă, actorul îi trimite bani în fiecare lună pentru cheltuieli se spune că o sună în mod regulat pentru a păstra legătura.

