Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a declarat luni că parlamentarii formaţiunii vor fi prezenţi la votul de la învestirea Guvernului Cîţu, dar a precizat că ei nu susţin acest Executiv.

„Le-am spus ceea ce cred că se aşteptau şi anume, pe de o parte, că vom fi prezenţi şi la comisii – acolo unde miniştrii se prezintă bine îi sprijinim, unde miniştrii se prezintă rău vom vota împotriva lor, cum am făcut şi la precedentele voturi, iar la votul pentru învestire vom fi prezenţi, noi suntem în Opoziţie, nu susţinem Guvernul, dar considerăm că România are nevoie de un guvern stabil în faţa celor trei crize: criza legată de epidemia de coronavirus, criza legată de migranţii de la graniţa Turciei cu Bulgaria şi Grecia şi criza legată de procedura de deficit excesiv pornită de Comisia Europeană. Ar trebui să nu adăugăm şi o a patra criză şi anume România fără guvern încă 100 de zile de acum încolo. Ei au cele 240 de voturi pe care le-au avut în noiembrie tot fără noi.

Dacă se prezintă toţi la vot şi se ţin de cuvânt, vom avea guvern, iar noi rămânem în Opoziţie. Fac lucruri bune îi sprijinim, fac lucruri rele îi criticăm. (…) În faţa a trei crize să nu te răzgândeşti şi să o ţii cu a patra criză mi se pare o mare greşeală”, a spus Ponta, la Parlament, după întâlnirea cu liberalii, arătând că este nevoie de un guvern plin.

La întâlnirea cu liberalii nu s-a cerut să se voteze într-un fel sau altul

Victor Ponta a afirmat că în cadrul întâlnirii cu liberalii nu i s-a cerut să voteze într-un fel sau altul la învestirea Guvernului.

„A fost o chestiune de politeţe să invite toate grupurile parlamentare şi noi am fost politicoşi şi am fost acolo. (…) Singura discuţie era dacă suntem prezenţi sau nu în sală, dacă votăm sau nu. I-am spus domnului Cîţu că, dacă îi votez eu, s-ar putea să constate că are doar un singur vot – al meu”, a declarat Ponta.

Liderul Pro România a precizat că nu a mai cerut schimbarea lui Victor Costache de la Ministerul Sănătăţii. „Am înţeles că lista era blocată şi nu am mai insistat”, a susţinut Ponta. El a mai declarat că susţine un proiect de lege care „să rezolve lucrurile greşite” din ordonanţa privind alegerile anticipate.

„După ce se pronunţă Curtea (pe OUG privind anticipatele – n.red.), dacă o declară în totalitate neconstituţională sau în parte, în funcţie de asta putem să lucrăm la lege”, a indicat Ponta.

Preşedintele Pro România a subliniat că „ar fi greşit pentru România să stăm în criză 100 de zile ca să avem alegeri anticipate”, potrivit Agerpres.

