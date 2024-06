Poliția Română a prins un șofer cu permis categoria B la volanul unui camion

Poliția Români a prins, luni seară, la ora 22:10, un camion marca MAN și o remorcă marca DOLL, ce se deplasau spre Vatra Moldovitei și transportau material lemnos. La volanul camionului se afla un bărbat din Vatra Moldoviței. A recunoscut că nu are asupra sa niciun document personal.

În timpul controlului, a prezentat doar certificatul de înmatriculare al autoutilitarei sale. Au fost efectuate verificări în bazele de date. S-a constatat că bărbatul respectiv are permis auto doar pentru categoriile AM, B1, B, iar camionul său nu avea inspecția periodică valabilă, fiind expirată. În plus, nu avea poliță RCA valabilă.

În urma interogării aplicației SUMAL CONTROL 2.0, s-a stabilit că pentru autoutilitara marca MAN a fost emis avizul având înscrisă cantitatea de 16,2673 mc lemn rotund rășinoase. Pentru remorcă a fost emis aviz pentru cantitatea de 24,5461 mc lemn rotund rășinoase, specia molid și brad.

Au existat suspiciuni cu privire la materialul lemnos transportat. Poliția Rutieră s-a gândit că nu corespunde din punct de vedere cantitativ și ca specie cu cele menționate în avizele de însoțire. De aceea, polițiștii i-au cerut șoferului să contacteze un angajat care deține permis de conducere valabil pentru a conduce ansamblul până la Depozitul de Bușteni Dragoșa. La fața locului, s-a prezentat un coleg de-al său, ce avea permis de conducere pentru toate categoriile.

Ansamblul format din autoutilitara marca MAN și remorca marca DOLL a fost condus la sediul Depozitului pentru Bușteni Dragoșa din cadrul Ocolului Silvic Vama. A fost efectuată inventarierea încărcăturii, perimetrul depozitului fiind supravegheat video. A fost întocmit deja un dosar penal. A fost amendat atât șoferului, cât și firma la care lucrează.

Ce prevede Codul Silvic?

Conform Art. 68 din Codul Silvic, (1) materialele lemnoase, indiferent de provenienţa lor, se transportă numai însoţite de documente specifice de transport, din care să rezulte cu certitudine legalitatea provenienţei acestora. (2) Sunt interzise primirea spre încărcare şi transportul cu orice mijloace de transport al materialelor lemnoase neînsoţite de documentele de transport prevăzute la alin. (1).

Conform Art. 69, (1) controlul circulaţiei materialelor lemnoase se efectuează de către:

personalul silvic;

ofiţeri, subofiţeri şi agenţi din cadrul Poliţiei Române, Poliţiei de Frontieră Română şi Jandarmeriei Române;

personalul cu atribuţii de control din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) lit. b) şi c) este obligat să sprijine personalul silvic în acţiunile de control al circulaţiei materialelor lemnoase, în condiţiile legii.

Potrivit Art. 70, materialele lemnoase găsite în circulaţie fără documentele specifice de transport, cu documente specifice de transport a căror valabilitate a expirat sau care nu au înscrisă provenienţa legală se confiscă de personalul prevăzut la art. 69 alin. (1) şi se valorifică potrivit legii.