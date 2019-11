Superstarul mondial, P!NK, va primi distincția “The People’s Champion of 2019” în cadrul galei E! People’s Choice Awards. P!NK va fi premiată pentru susținerea și munca depusă alături de fundații precum No Kid Hungry, Make-a-Wish Foundation, Planned Parenthood, REVERB, Autism Speaks, Human Rights Campaign și ca ambasador pentru UNICEF. Anul acesta a mai primit o nominalizare în cadrul categoriei “Female Artist of 2019” și “Concert Tour of 2019.” E! People’s Choice Awards este difuzat în direct din Barker Hangar în Santa Monica pe 11 noiembrie de la 4 a.m.

“Există o varietate foarte mare de organizații și persoane care fac lucruri extraordinare pentru comunități în fiecare zi” spune P!NK. “Ei sunt războinicii și campionii noștri zilnici. Ne învață pe noi și pe copiii noștri că este la modă să fim buni și că schimbarea este posibilă. Mă simt onorată să fiu o mică parte din această schimbare și voi continua să promovez adevărul, să susțin mințile deschise și sufletele mari”.

“Capacitate lui P!NK de a atrage publicul internațional cu muzica ei și de a convinge oamenii din întreaga lume să ajute în cazurile importante, este incredibilă, impresionantă.” a spus Jen Neal, General Manager, E! News, Live Events și Lifestyle Digital. “În calitate de activist care schimbă lumea în bine, ea este întruchiparea People’s Champion, iar noi suntem onorați să îi oferim această distincție.”

P!NK a primit recent o stea pe bulevardul Hollywood Walk of Fame, marcând astfel pentru posteritate prezența sa în industria muzicală și cultura pop. P!NK a debutat prima dată în topuri în anul 2000 și de atunci a lansat opt albume și unul de greatest hits, a vândut peste 60 de milioane de albume la nivel mondial. În decursul carierei a fost premiată cu distincții Grammy Awards, Daytime Emmy Award, șapte MTV Video Music Awards, Video Vanguard Award în 2007 , a fost declarată “Woman of the Year” în 2013 de către Billboard și cel mai recent a fost desemnată “Legend of Live Award.” Cea mai recentă lansare Hurts 2B Human marchează al treilea album consecutiv care se plasează pe primul loc în topul Billboard 200 încă de la debut. P!NK a încheiat recent turneul internațional Beautiful Trauma World, în cadrul căruia a susținut 156 de spectacole în 18 țări, vânzând peste trei milioane de bilete. Turneul este pe locul 10 al celor mai grandioase turnee din istoria Billboard Boxscore și cel mai mare realizat de o femeie în peste un deceniu.

E! People’s Choice Awards este difuzat live din Barker Hangar în Santa Monica pe 11 noiembrie de la 4 a.m, fiind precedat de E! Live From The Red Carpet: The E! People’s Choice Awards 2019 de la 2:00 a.m.

