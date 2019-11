În timpul nopții, Adelina Pestrițu a primit trofeul Best Romanian Pop Culture Influencer of 2019 pe covorul roșu al premiilor E! People’s Choice Awards. Adelina a fost însoțită pe covorul roșu de cele două finaliste votate de public, Maria Zvîncă și Irina Deaconescu.

Câștigător – ADELINA PESTRIȚU

Finalist – IRINA DEACONESCU

Finalist – MARIA ZVÎNCĂ

După această noapte, Adelina se alătură vedetelor de talie mondială, câștigătoare a unui trofeu E! People’s Choice Awards 2019: Gwen Stefani, desemnată “Fashion Icon Award”, Jennifer Aniston, desemnată “The People’s Icon of 2019” și P!nk, care a primit trofeul “People’s Champion Award”.

Pentru prima dată în istoria acestor premii, pentru a aduce influențe locale în cadrul evenimentului internațional, E! People’s Choice Awards 2019 a deschis o categorie dedicată României: Best Romanian Pop Culture Influencer of 2019, unde românii au putut vota influencerul preferat în perioada 4 septembrie și 18 octombrie.

Poți să revezi momentele tale preferate de la E! People’s Choice Awards 2019, astăzi de la 20:00 sau marți de la 21:00.

Live From The Red Carpet: The E! People’s Choice Awards 2019 și E! People’s Choice Awards sunt produse de Den of Thieves, iar Jesse Ignjatovic, Evan Prager și Barb Bialkowski sunt producători executivi.

