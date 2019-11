Cu puțin timp în urmă, Adelina Pestriţu a reprezentat România la gala E! People’s Choice Awards 2019, care a avut loc pe 11 noiembrie, în America, unde a câștigat premiul de “Best Romanian Influencer”.

Când a revenit în România, vedeta a organizat o petrecere în cinstea fanilor. La eveniment a fost prezent și soțul acesteia, Virgil Munteanu, dar și cei apropiați lor. Lora și Andreea Antonescu au fost nelipsite din cadrul acestei petreceri.

„Astazi am avut parte de o intalnire cu oameni dragi care au crezut in mine, cu care am colaborat si m-au sustinut in toata activitatea mea de-a lungul anilor. Le sunt recunoscatoare pentru increderea acordata asa cum va sunt si voua.

Multumesc tuturor colaboratorilor, televiziunilor si colegilor din media. Fara voi toti n-as fi reusit sa merg pe drumul succesului. Va iubesc!”, a scris Adelina Pestrițu pe pagina sa de Instagram, imediat dupa eveniment.

Adelina a fost răsfățată cu flori, cadouri și o atmosferă de zile mari. Mâncarea pe alese și desertul au bucurat pe toți pofticioșii.

„Pe mine ma stiti cum sunt, ce iubesc, cum arat, ce fac, ce activitati am. Ma cunoasteti si ma descoperiti zi de zi. Insa prin aceasta postare vreau sa va prezint echipa din spatele meu alaturi de care am realizat cele mai frumoase lucruri din viata mea profesionala si nu numai”, a mai scris vedeta.

