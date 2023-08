Tusea Adelinei Pestrițu a apărut când avea filmări, de aceea a decis imediat să se programeze pentru un control medical. Vedeta a considerat că poate fi vorba despre o problema apărută în urma Covidului, însă medicii au surprins-o cu un alt diagnostic.

Adelina Pestrițu este un nume foarte cunoscut în showbiz-ul românesc, ea are o mare comunitate de fani în mediul online, dar și în afara lui. Zilnic vedeta împărtășește cu fanii săi diferite evenimente din viața sa, întâmplarea a făcut însă ca de data aceasta evenimentul să nu fie unul atât de plăcut.

Adelina Pestrițu nu s-a ascuns de fani și le-a dezvăluit o problemă de sănătate descoperită recent, în urma unei investigații pe care o credea de rutină.

Ce diagnostic a primit Adelina Pestrițu

Rezultatele radiografiei pulmonare au fost foarte bune, tusea s-a dovedit a fi o o problemă de sănătate superficială, care se tratează cu ajutorul unor medicamente, într-o perioadă scurtă de timp, însă medicul i-a pus alt diagnostic.

„Sunt la programare, pentru că am tusea despre care v-am povestit. Am venit să mă asigur că toate sunt la locul lor. Sunt bine, mi-am făcut și radiografie pulmonară, care arată foarte bine, spune doamna doctor.

Am ceva foarte superficial, asta este concluzia, pentru care o să iau niște medicamente o perioadă scurtă de timp și o să fiu bine, dar în aer condiționat va trebui să stau, nu am ce să fac”, a declarat Adelina Pestrițu.

Vedeta a primit medicamente pentru a-și vindeca tusea mai repede și a dezvăluit că este fericită că analiza de la plămâni a ieșit bine.

„Doamna doctor mi-a dat niște medicamente care să mă întărească și care să vindece tusea asta enervantă pe care o am. Treaba e că mă bucur foarte mult că am făcut radiografia, pentru că de când am avut problema aceea cu Covid-ul nu am mai făcut o radiografie de verificare și în mod normal se face imediat după ce termini tratamentul, așa că bine că am bifat și asta”, a anunțat Adelina Pestrițu pe Instagram.

Vedeta a aflat că are început de scolioză

Medicul a observat cu această ocazie faptul că Adelina Pestrițu are început de scolioză. Vedetei i s-a spus că în acest moment nu poate face nimic pentru această problemă, însă trebuie să își corecteze constant postura spatelui și să aibă grijă la greutățile pe care le ridică.

„Dar știți că se întâmplă ca atunci când mergi la spital să te cauți de una și să dai de alta? Doamna doctor, văzând radiografia mea, m-a anunțat că am un început de scolioză, deci coloana mea e ușor nehotărâtă.

O să o rezolv și pe asta, o să fiu mai atentă cu greutățile pe care le ridic”, a concluzionat Adelina Pestrițu.