Nicușor Dan, primarul general al Capitalei, a anunțat marți, 8 noiembrie 2022, că Primăria Municipiului București (PMB) își va plăti toate facturile din acest an, la fel cum a făcut și în 2021, însă pentru „sumele acelea din diferențele de tarif” PMB nu are fonduri suficiente.

„Am plătit azi o factură de 115 milioane de lei cu care am achitat până la luna august inclusiv. Deci anul 2022 ce mai este de plată pe facturi mai este factura din septembrie care se plătește în noiembrie, care este undeva de 15 milioane de lei şi factura din octombrie plătită în decembrie pe care nu putem să o estimăm, dar o să fie undeva de ordinul 20 -25 de milioane de lei, bani pe care îi plătim în jur de 10 decembrie după ce ne intrăm cotele din impozitul pe venit.

În ceea ce priveşte facturile pe care avem să le plătim în 2022 vom fi la zi, aşa cum am fost şi în 2021. Rămân sumele acelea din diferenţele de tarif care sunt… nu avem suma exactă pentru 2022, dar cu totul sunt undeva 600 – 700 de milioane de lei pe care nu avem fonduri să le plătim”, a declarat, marți, Nicuşor Dan, în cadrul unei conferințe de presă.

Nicușor Dan solicită ajutorul Guvernului de la București pentru a achita facturile PMB

Acesta a anunțat că Primăria Municipiului București (PMB) a plătit pe termie în acest an 1,5 miliarde de lei, adică dublă față de cât se plătea până în 2020, motiv pentru care a solicitat ajutorul Guvernului de la București.

„Banii pe care Primăria Capitalei i-a plătit pe termie, media 2011 – 2020 a fost 700 de milioane de lei pe an. În 2021 am plătit 950 de milioane de lei şi anul acesta 1,5 miliarde de lei, deci dublu faţă de cât se plătea până în 2020. Atâta putem, mai multe nu putem. Este nevoie de un ajutor de la Guvern. Bucureştiul are tot atâtea apartamente cât au toate celelalte UAT-uri din România – 550.000. Pentru Bucureşti ajutorul de la Guvern a fost 15 milioane, pentru celelalte UAT-uri – 800 de milioane”, a explicat primarul general al Capitalei.

În cadrul acelei conferințe de presă, el a fost întrebat de un jurnalist ce va face dacă nu va primi ajutor din partea Guvernului de la București. La această întrebare, Nicuşor Dan a răspuns că exclude „varianta ca politicienii din România să ducă în faliment Termoenergetica şi Elcen.”

„Exclud varianta asta. Nu e vorba doar de sistemul de termoficare. E vorba şi de sistemul de aprovizionare cu energie electrică pentru Bucureşti care nu poate să fie suplinit din altă parte. Deci, funcţionarea Termoenergetica şi a Elcenului este o necesitate şi pentru asta sunt convins că vom găsi soluţii”, a adăugat Nicușor Dan.

Potrivit spuselor sale, în această săptămână va avea o întâlnire oficială cu reprezentanţi ai Guvernului de la București. Întrebat de un alt jurnalist ce va solicita în cadrul acelei întâlniri, Nicușor Dan a spus: „Acelaşi lucru pe care îl cer din octombrie 2021. Atunci a fost explozia de preţuri la gaz şi am spus că Primăria municipiului Bucureşti nu va putea susţine această creştere cu toate că eforturile noastre au fost considerabile, faptul că am plătit în 2022 dublu faţă de 2020, 2019 nu va putea susţine această creştere şi e nevoie de un ajutor de la Guvern.”