Cu toate că în perioada sărbătorilor iubim să împodobim locuințele cu plante decorative, este esențial să fim vigilenți în privința speciilor pe care le alegem.

Multe dintre ele pot ascunde pericole toxice, în special pentru cei mici și animalele de companie.

Crăciunița, una dintre cele mai căutate plante în această perioadă, este adesea neștiută ca fiind toxică.

Cristina Cușnir, decorator floral, spune că, în această perioadă, planta aceasta este căutată în proporție de 80%. Ea mai spune, de asemenea, că, în ultimii doi ani, aceasta a devenit un punct forte pentru cadourile de Crăciun.

Cu toate acestea, puțini sunt conștienți de potențialul periculos al acestei plante.

O femeie a declarat pentru Știrile ProTV că preferă florile de Crăciun, în special Crăciunița. Aceasta a mai precizat că cei care comercializează aceste flori ar trebui să știe de pericolele pe care aceasta le are și, drept urmare, cumpărătorii ar trebui anunțați.

Deși spune că nu știe despre Crăciuniță ca fiind toxică, aceasta precizează că a auzit despre astfel de informații legate de vâsc. Aceasta este altă plantă care se găsește în multe case în perioada sărbătorilor de iarnă.

Experții spun despre Crăciuniță că poate provoca:

Pe fond, doctorul inginer Eugenia Niță de la Grădina Botanică „Dimitrie Brandza” a Universității din București spune că, în cazul contactului cu substanța pe care o conține Crăciunița, trebuie să ne spălăm repede și minuțios pe mâini.

Substanța în cauză este latexul. De aceea, atunci când mânuim planta ar trebui să purtăm mănuși. Astfel, reducem riscul de iritații.

O altă plantă populară în această perioadă este tisa. Ea este prezentă în diferite aranjamente florale.

Eugenia Niță a avertizat că această plantă are o singură parte netoxică, aceea fiind arilul. Adică zona roșie din jurul fructului.

De asemenea, ea mai recomandă ca această plantă să nu fie consumată.

„Singura parte netoxică din ea este arilul, acea zonă roșie din jurul fructului. Ideal este să nu o consumăm sub nici o formă, se știe că gali își înmuiau săgețile într-o fiertură de tisă, nu înseamnă că dacă am pus mâna pe ea gata am luat otrava, nu, sub nicio formă, doar că nu trebuie consumat”, spune ea.