Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, dorește ca toate cele trei loturi de pe A0 Sud să fie finalizate până în vara anului următor. Astfel, sezonul estival va însemna pentru români că nu vor mai trece prin Capitală în drum spre litoral.

Deși multe voci spuneau că cele trei loturi trebuiau finalizate în 2023, Grindeanu a menționat că Asociația Pro Infrastructura nu este o sursă de încredere, ci ar fi controlată de USR.

El a anunțat termenele reale pentru lotul 1 și 2:

Grindeanu a mai precizat că nu își face griji pentru locul 2 după vizita de săptămâna trecută. El a precizat că atât 1 cât și 2 vor fi date în circulație în 2023, dacă situația meteorologică va permite avansarea lucrărilor.

„Pentru lotul 2 De la A0 Sud nu am semne de întrebare, chiar deloc. Am văzut chiar săptămâna trecută. Nu am semne de întrebare că nu vor fi date în circulaţie anul acesta.

Pentru lotul 1 nu sunt la fel de optimist, în sensul că poate să nu fie sfârşitul anului dacă vom avea o perioadă în care va ploua foarte, foarte mult şi nu se va putea lucra. E în funcţie de această perioadă de toamnă. Dacă avem o toamnă care va permite mai mult să se lucreze pe şantier, se va termina şi lotul 1”, a afirmat Sorin Grindeanu.