Nimic nu este mai placut decat un pulover pufos intr-o zi racoroasa, asa ca primul pe lista ta de toamna e sigur un tricotaj lejer, fin, colorat, cu care poti face suprapuneri inedited cu piese de toamna: pantaloni scurti din denim sau in.

Alege si piese din denim alb cu care poti face sute de combinatii de stil pentru toamna. Poarta piese simple din denim (jacheta, pantaloni scurti lejeri sau o pereche de culottes din denim) cu tricourile tale cu dungi, cu rochiile inflorate si cel mai bine, cu imprimeu tie-dye!

Pantalonii scurti se transforma vara asta in piese perfecte pentru sesiuni de explorare chiar in orasul tau! Poarta-i in combinatii care te fac sa te simti in vacanta in fiecare zi: un tricou alb, tenisi simpli si camasa cu maneca scurta si cel mai vesel imprimeu!

Descopera noile modele de rochii de toamna, din materiale lejere, care iti relaxeaza simturile, iti dau o stare placuta de calm si te indeparteaza de agitatia unei zile urbane. Alege modele care nu doar arata bine (pentru ca da, sunt o multime), ci sunt si calduroase!

Inceputul de toamna nu e la fel fara tinutele acelea simple in care combini o camasa cu o fusta sau rochie din in sau mix de in si bumbac, doua din cele mai lejere materiale pe care le poti purta. Alege camasa din denim, neutra si usor de asortat si o rochie cu slit lateral, intr-o culoare energizanta!

Uneori, o rochie colorata sau cu imprimeu vesel iti poate transforma complet starea de spirit. Alege nuantele preferate si apoi accesorii jucause in contrast, pentru look-ul perfect de picnic in parc in luna septembrie!

Fiecare petrecere are povestea ei… iar prima petrecere de toamna asta va fi clar savurata la maxim. Care va fi povestea ta si ce vei alege sa porti in prima seara in care iti vei face o aparitie spectaculoasa? Alege din optiunile de rochii de seara un model colorat, cu croiala simpla si fluida si fii gata pentru trei lucruri: culoare, confort si complimente! Organizeaza o petrecere tematica si un mic playlist pe Spotify cu melodiile voastre preferate de dans, asa cu siguranta nu va exista nici un minut plictisitor.