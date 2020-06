Valoarea fuziunilor şi achiziţiilor (M&A) încheiate la nivel global a scăzut cu 50% în prima jumătate a acestui an comparativ cu perioada similară a anului trecut, atingând cel mai redus nivel de după criza datoriilor suverane din zona euro, în condiţiile în care pandemia de coronavirus a frânat brusc tranzacţiile globale, transmite Bloomberg.

Fiecare regiune a resimţit impactul economic al pandemiei de Covid-19, care a blocat pieţele în luna martie şi a introdus în carantină ţări întregi. Această situaţie a făcut imposibile întâlnirile de tip faţă în faţă, un element vital al fuziunilor şi achiziţiilor. Potrivit calculelor efectuate de Bloomberg, în prima jumătate a acestui an au fost anunţate fuziuni şi achiziţii în valoare de 1.000 de miliarde de dolari, cel mai slab prim semestru înregistrat la nivel global după 2012.

Cea mai mare scădere, înregistrată în America de Nord şi America de Sud

Cea mai gravă scădere s-a înregistrat în cele două Americi, unde valoarea fuziunilor şi achiziţiilor a scăzut cu 69% în primul semestru. Chiar dacă au fost afectate toate industriile importante, sectorul financiar s-a descurcat mai bine decât majoritatea fiind stimulat de oferta de 30 de miliarde de dolari făcută de brokerul de asigurări Aon Plc pentru Willis Towers Watson Plc precum şi de oferta de 13 miliarde de dolari înaintată de Morgan Stanley pentru preluarea E*Trade Financial Corp.

În ceea ce priveşte fuziunile şi achiziţiile care vizează companii din Europa şi Orientul Mijlociu, acestea au scăzut cu 32% în prima jumătate a anului. O serie de mari tranzacţii au evitat o scădere mai dramatică, precum preluarea diviziei de lifturi a Thyssenkrupp AG de către fondurile Advent International şi Cinven pentru 19 miliarde de dolari. Şi în Orientul Mijlociu au avut loc recent o serie de tranzacţii importante precum vânzarea unei participaţii la reţeaua de gazoducte din Abu Dhabi pentru 10,1 miliarde de dolari, cea mai mare tranzacţie încheiată în acest an în sectorul infrastructurii.

Regiunea Asia – Pacific, mai puţin afectată de criză

În schimb, regiunea Asia – Pacific s-a descurcat mai bine decât restul, valoarea fuziunilor şi achiziţiilor înregistrând o scădere de doar 7% în primul semestru al acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Mai mult, sectorul tehnologiei, media şi telecomunicaţii a raportat chiar o creştere de 13% a valorii fuziunilor şi achiziţiilor, graţie faptului că divizia digitală a miliardarului indian Mukesh Ambani a atras investiţii în valoare de 15 miliarde de dolari din partea unor companii precum Facebook Inc. şi KKR & Co, scrie Agerpres.

O altă tranzacţie importantă a fost vânzarea afacerilor din Asia ale grupului britanic de retail Tesco Plc. către miliardarul thailandez Dhanin Chearavanont pentru mai mult de 10 miliarde de dolari.