Piețele financiare după taxele lui Donald Trump. Piețele financiare globale au experimentat o scădere brutală a indicilor bursieri, cea mai semnificativă în ultimii ani.

Această prăbușire a fost alimentată de anunțul președintelui american Donald Trump, care a introdus tarife vamale radicale ce au declanșat o panică generalizată în rândul investitorilor.

Scăderile au fost accentuate de temerile legate de posibilele repercusiuni economice, iar investitorii au reacționat rapid, retrăgându-se masiv din piețele de acțiuni.

Printre cele mai afectate indicii, S&P 500 a înregistrat o scădere de 4,9% la închidere, un declin neobservat de la criza pandemică din 2020.

Indicele Dow a pierdut 4%, iar Nasdaq a înregistrat o scădere și mai severă, de 5,9%, ceea ce a marcat cea mai slabă performanță de la începutul pandemiei.

Aceste pierderi au șters rapid mii de miliarde de dolari din capitalizarea companiilor americane, ceea ce reflectă alarmismul investitorilor și îngrijorările legate de impactul negativ al tarifelor.

În Europa, piețele financiare nu au fost mai puțin afectate. Bursa de la Paris a înregistrat un declin de 3,31%, în timp ce piețele din Frankfurt și Milano au pierdut 3% și respectiv 3,6%.

Chiar și la Londra, indicele principal a scăzut cu 1,55%. Printre companiile afectate se numără giganți tehnologici și industria microcipurilor, cu Apple și Nvidia suferind pierderi semnificative.

Companiile din sectorul tehnologic au fost sub presiune, înregistrând scăderi de până la 8%, în timp ce gigantul Amazon a pierdut 7,22%.

În mod deosebit, industriile dependente de lanțuri de aprovizionare globale au fost lovite de noile taxe.

Sectorul textilelor, care depinde în mare măsură de fabricarea produselor în țări precum China, Vietnam și Cambodgia, a suferit pierderi semnificative.

Mărcile celebre din domeniul îmbrăcămintei, precum Gap și Nike, au pierdut aproape 10% din valoarea acțiunilor lor, iar capitalizarea bursieră a Nike a scăzut cu aproximativ 9 miliarde de dolari.

În fața acestor scăderi dramatice, Donald Trump a insistat că piețele vor „exploda” pe termen lung, afirmând că măsurile sale economice vor aduce beneficii economiei americane.

Cu toate acestea, analizele pieței arată că efectele imediate ale tarifelor vamale sunt extrem de negative, iar temerile legate de o posibilă recesiune sunt tot mai evidente în rândul investitorilor și economiștilor.

„Cred că merge foarte bine. A fost o operaţie, ca atunci când un pacient este operat şi este un lucru mare. Am spus că acest lucru va fi exact aşa cum este … Nu am mai văzut niciodată ceva asemănător. Pieţele vor exploda. Acţiunile vor exploda. Ţara va exploda”, le-a spus Trump reporterilor adunaţi pe peluza de sud a Casei Albe. „Iar restul lumii vrea să vadă dacă există vreo modalitate de a face o înţelegere. Au profitat de noi timp de mulţi, mulţi ani. Timp de mulţi ani am fost de partea greşită a fileului şi vă spun ceva: cred că va fi incredibil”, a comentat şeful Casei Albe.