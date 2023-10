Poliţiştii au intervenit în ultimele 24 de ore la peste 2.900 de solicitări ale cetăţenilor, fiind constatate peste 10.700 de fapte contravenţionale şi reţinute 833 de permise de conducere.

Potrivit unui comunicat al Poliţiei Române, sâmbătă, 28 octombrie, poliţiştii au acţionat, la nivel naţional, pentru a preveni faptele antisociale, organizând 468 de acţiuni şi au intervenit la 2.963 de evenimente, dintre care 2.565 au fost sesizate de cetăţeni prin 112.

De asemenea, au fost depistate 14 persoane urmărite naţional sau internaţional, faţă de care au fost dispuse măsurile legale, iar în cauzele instrumentate au fost dispuse 35 de măsuri preventive.

Pentru alte nereguli constatate, poliţiştii au aplicat 10.746 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 4.194.451 de lei.

Permise auto reținute. Totodată, poliţiştii rutieri au acţionat pentru creşterea siguranţei în trafic, fiind constatate 146 de infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice.

Tot sâmbătă, în cadrul acţiunii BLOCADA, organizată din dispoziţia conducerii Ministerului Afacerilor Interne, pentru prevenirea/combaterea unor situaţii de risc şi menţinerea unui climat optim de ordine şi siguranţă publică, dispozitivele curente au fost suplimentate.

Astfel, la nivel naţional, 3.687 de poliţişti şi jandarmi au acţionat, în sistem integrat, pentru asigurarea unui climat de ordine publică, prevenirea faptelor cu violenţă, prevenirea traficului şi consumului de droguri, precum şi pentru creşterea gradului de siguranţă rutieră.

Au fost organizate peste 460 de filtre în cadrul activităţilor desfăşurate, fiind verificate 8.899 de autovehicule şi legitimate 13.140 de persoane, conform comunicatului.

„Acţiunile pentru prevenirea accidentelor de circulaţie şi creşterea siguranţei în trafic au continuat, fiind efectuate 3.858 de testări cu dispozitive etilotest/alcooltest şi 121 cu aparatul din dotare, pentru depistarea conducătorilor aflaţi sub influenţa substanţelor psihoactive. În cadrul acţiunii Blocada, poliţiştii au fost constatat 34 de infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, dintre care 12 de conducere sub influenţa alcoolului şi 9 de conducere sub influenţa drogurilor. Au fost reţinute 279 de permise de conducere, dintre care 23 pentru alcool şi 116 pentru viteză. Totodată, au fost retrase 172 de certificate de înmatriculare”, se arată în comunicat.