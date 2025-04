Perioada de muncă ce nu se ia în considerare la calculul pensiei. Un pensionar a decis să conteste în instanță decizia de pensionare, după ce Casa de Pensii i-a luat în calcul doar 7 ani din totalul de 11 ani în care a muncit la o fabrică. Nemulțumit de faptul că pensia i-a fost diminuată ca urmare a recunoașterii parțiale a vechimii în muncă, acesta a intentat un proces împotriva instituției.

Ionuț Nacu, un pensionar din județul Iași, a muncit timp de mai bine de un deceniu la o fabrică, între 1978 și 1989, după care a continuat activitatea profesională pe șantier. La momentul pensionării, a descoperit că statul nu îi recunoaște patru dintre anii lucrați în fabrică, motivul invocat fiind absența ștampilelor de pe documentele justificative.

În încercarea de a-și demonstra vechimea în muncă, bărbatul a prezentat o adeverință semnată de fostul său șef de secție, fotografii realizate la locul de muncă și a indicat martori dispuși să confirme că a lucrat acolo.

Cu toate acestea, autoritățile i-au transmis că doar documentele oficiale, care conțin ștampile conforme, pot fi luate în calcul. În consecință, Ionuț Nacu s-a adresat instanței, sperând să obțină recunoașterea completă a anilor de muncă și, implicit, o pensie corectă, notează Bzi.ro.

„Am muncit aproape toată tinerețea la o fabrică. Din 1978 până prin 1989. Apoi, am mai lucrat și pe șantier câțiva ani. Când am ieșit la pensie, am adunat toate actele, ce mai aveam prin casă, ce mi-au dat și foști colegi, și le-am dus la Casa de Pensii. Când am primit decizia, mi-au trecut cu vreo 4 ani mai puțin decât muncisem.

Mi-au zis că nu pot să-mi ia în calcul anii de la fabrica aia, pentru că nu am niște ștampile. Mi-au zis că, dacă nu pot dovedi cu acte, nu contează că am fost acolo. Le-am spus că am martori, că am poze, că am o adeverință scrisă de mână de fostul șef de secție. Așa că mi-au pus pensie mai mică, de parcă n-aș fi muncit toți anii ăia”, a declarat Ionuț Nacu.