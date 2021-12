CAPITAL: Care este cifra de afaceri prognozată pentru anul 2021?

Paul Drăgan: În 2020, într-un context dificil pentru întreaga industrie, businessul nostru a demonstrat că este extrem de stabil și agil din punct de vedere operațional. Ne-am menținut poziția puternică de lider al pieței și am înregistrat rezultate remarcabile, prin contribuția importantă a McDelivery și McDrive. Anul acesta am continuat să construim pe acest fundament și suntem optimiști în ceea ce privește rezultatele din 2021. Ne concentrăm eforturile asupra segmentelor cheie din această perioadă, McDelivery, McDrive și takeaway și îmbunătățim constant experiența clienților noștri. Suntem prezenți cu servicii de livrare prin partenerii noștri, Glovo, Tazz și FoodPanda, la nivel național, în toate cele 27 de orașe în care avem restaurante. Mai mult decât atât, continuăm să deschidem noi restaurante și să investim în digitalizarea și modernizarea restaurantelor existente.

Ne adaptăm rapid pe măsură ce trecem prin această perioadă de criză sanitară și în funcție de restricțiile la nivel național. Cu această ocazie, vreau să le mulțumesc încă o dată tuturor colegilor mei din restaurante, care susțin toate eforturile noastre și dau dovadă de o putere de adaptare exemplară.

CAPITAL: Ce profit prognozați la finalul acestui an?

Paul Drăgan: Continuăm să ne adaptăm contextului existent, monitorizăm atent evoluția pandemiei și luăm măsurile necesare pentru a susține performanța businessului.

Anul trecut, Premier Restaurants Romania a înregistrat un profit net de 87,6 mil lei, cu o cifră de afaceri de 869 milioane lei. McDelivery și McDrive au contribuit semnificativ la performanța companiei în perioada pandemiei, segmente pe care ne concentrăm în continuare luând în considerare restricțiile la nivel național.

CAPITAL: Care este bugetul de investiții pentru 2021? Dar pentru anul 2022?

Paul Drăgan: Cu toate că 2020 și 2021 au fost ani dificili pentru industria restaurantelor, noi am avut un plan susținut de investiție, bugetul total de investiții fiind de peste 80 de milioane de lei pentru 2020-2021 . În luna martie a anului acesta am deschis un nou restaurant Drive-Thru la Brașov, unde am creat 75 de locuri de muncă. Continuăm să introducem noul sistemul digital în restaurante – cu o investiție de peste 1 milion de euro anul acesta vom introduce sistemul Experience of the Future în total în alte 8 restaurante. Prin acest sistem, procesul de pregătire a produselor este simplificat, fiecare produs fiind pregătit după ce clientul face comanda la kiosk, iar aceasta este înregistrată în sistem. Comanda confirmată ajunge apoi pe ecranele din bucătărie și este pregătită pe loc, conform standardelor McDonald’s. 56 de restaurante au deja integrat noul sistem digital și în anii următori întreaga rețea de restaurante va fi digitalizată.

De asemenea, până la finalul lui 2021 rețeaua noastră va ajunge la 92 de restaurante.

Atât anul acesta, cât și în 2022, continuăm planul de extindere la nivel național și digitalizarea restaurantelor pentru a oferi cea mai bună experiență McDonald’s.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante investiții pe care compania dvs. le-a realizat în acest an?

Paul Drăgan: Anul acesta, pe lângă investițiile pe care le-am făcut deja în extinderea rețelei și digitalizarea restaurantelor, am introdus, pentru prima dată în România, MyM Rewards. Este un program de loialitate dedicat tuturor clienților și disponibil exclusiv în aplicația de mobil, McDonald’s fiind primul lanț de restaurante cu servire rapidă care a lansat un astfel de program la nivel național. Prin intermediul MyM Rewards, toți clienții noștri pot beneficia, în plus față de ofertele deja existente, de posibilitatea de a aduna puncte de loialitate în aplicația McDonald’s, pe care le pot utiliza pentru a-și revendica produsele și meniurile preferate, din partea casei, la următoarea vizită în restaurante. Acest proiect, care este parte din strategia noastră de a dezvolta cât mai mult serviciile pe care le oferim pe canalele digitale, a fost foarte important pentru noi și îl vom continua cu introducerea opțiunilor de comandă și plată în aplicație.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante provocări pe care le-ați înfruntat în acest an?

Paul Drăgan: Ca și anul trecut, și în 2021 am fost nevoiți să ne adaptăm rapid restricțiilor și să implementăm rapid măsurile de siguranță. Siguranța clienților și a colegilor noștri a continuat să fie o prioritate pentru noi, astfel că am menținut toate procedurile intensificate de siguranță și igienă. De asemenea, ne-am concentrat pe serviciul de McDelivery și am continuat să lucrăm cu partenerii noștri pentru a găsi cele mai bune soluții astfel încât clienții noștri să primească produsele preferate cât mai repede și în condiții de maximă siguranță.

CAPITAL: Care sunt cele mai importante realizări ale ultimului an?

Paul Drăgan: Mă bucur că am reușit să rămânem o echipă unită și vreau să le mulțumesc colegilor pentru tot ce au făcut în această perioadă. Avem aproape 5000 de colegi care în fiecare zi le-au oferit clienților noștri produsele preferate, continuând să-i întâmpine cu zâmbetul pe buze, chiar dacă acum este ascuns de masca de protecție atât de necesară pentru siguranța tuturor. Am continuat procesele de recrutare și am reușit să ne recompensăm angajații pentru profesionalismul cu care și-au făcut treaba chiar și în vremurile incerte, prin creșterea salariului de bază pentru colegii din restaurante și introducerea de noi beneficii.

Mai mult decât atât, sunt mândru că echipa McDonald’s a găsit resursele necesare pentru a rămâne aproape de comunitățile din care facem parte. Am fost solidari și i-am sprijinit pe cei care aveau nevoie de susținere ori de câte ori am putut. Am fost alături de medicii din linia întâi, de profesorii și învățătorii care s-au întors în școli și de familiile din casele Ronald McDonald. Suntem partenerii de misiune ai Fundației Ronald McDonald și ne bucurăm că prin campania de strângere de fonduri din 2020 am reușit să strângem peste 1.6 milioane de lei, care vor susține construcția celei de a treia case la Iași, în curtea spitalului Sfânta Maria. Vom continua să susținem familiile prin campanii de strângere de fonduri dedicate.

De asemenea, am inițiat acțiuni comunitare și de protecție a mediului înconjurător și am înlocuit o parte din ambalajele produselor noastre pentru a reduce cu până la 120 de tone anual cantitatea de plastic din restaurante.

CAPITAL: Dacă ar fi să vă caracterizați compania într-o singură frază, care ar fi aceea?

Paul Drăgan: McDonald’s înseamnă să fim aproape de comunitățile în care suntem prezenți și să ne susținem fiecare coleg, client, partener sau furnizor prin tot ceea ce facem.