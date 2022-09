Frații Pavăl și-au consolidat poziția pe piața imobiliară din București

Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl, proprietarii retailerului de bricolaj Dedeman, și-au consolidat poziția pe piața de imobiliare din România, după ce au cumpărat un teren de la Transporturi Auto Filaret, care întregește terenurile fostelor fabrici Industria Iutei și Comatchim Internațional, preluate deja după tranzacții în valoare de 14 milioane de euro.

În prezent, în locul fostei zone industriale din apropierea parcului central Carol din București, sunt pregătite proiecte cu mii de apartamente. Dedeman a cumpărat un teren de circa 3.000 de metri pătrați de la Transporturi Auto Filaret, proprietarul service-ului autorizat BMW Filaret, de pe strada Spătarul Preda, nr. 9A. Dedeman a început deja demersurile pentru desființarea construcției existente pe acest teren, folosită anterior de service-ul BMW Filaret de peste drum.

Noul teren este lipit de halele Comatchim Internațional, cumpărate de Dedeman cu 3,3 milioane de euro în decembrie 2018 la o licitație organizată de administratorul judiciar al Comatchim, care între timp a ieșit din insolvență.

În plus, Dedeman a plătit alte 6,7 milioane de euro pe terenul de 2,7 hectare al fabricii Industria Iutei, care se învecinează cu platforma Comatchim. După noua achiziție, Dedeman a ajuns la circa șase hectare de teren în apropiere de parcul central Carol din București, după tranzacții succesive de circa 15 milioane de euro, potrivit calculelor realizate de Profit.ro.

„Deocamdată nu am stabilit o destinație pentru acest teren, încă studiem oportunități de valorificare“, au transmis reprezentanții Dedeman, potrivit sursei citate anterior.

Frații Pavăl ocupă locul cinci în topul celor mai mari proprietari de spații pentru birouri din România

Dragoș Pavăl și Adrian Pavăl au intrat puternic pe piața imobiliară din București, printr-o serie de tranzacții care i-au dus pe locul cinci în topul celor mai mari proprietari de spații pentru birouri din România.

Acum, cei doi investitori negociază pentru cumpărarea întregului portofoliu de birouri din România al afaceriștilor austrieci de la CA Immo, tranzacție de peste 400 de milioane de euro, ce ar putea deveni cea mai mare tranzacție realizată vreodată pe piața imobiliară din țara noastră. Dacă se concretizează, cei doi vor urca pe locul doi în clasamentul marilor proprietari de sedii de firme din România, după firma Globalworth.

Frații Pavăl au făcut din Dedeman cea mai mare companie antreprenorială din România, apoi au început să își diversifice investițiile. Până acum, spre sectorul imobiliar au direcționat cele mai mari sume. Au plătit circa 200 de milioane de euro pe complexul de birouri The Bridge, cea mai mare tranzacție din istoria pieței imobiliare din România, alte peste 120 de milioane de euro pe complexul de birouri The Office din Cluj-Napoca și 50 de milioane de euro pe complexul de birouri Dacia One din București.