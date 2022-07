Mai exact, proprietarii Dedeman sunt interesați de cumpărarea întregului portofoliu de proprietăți deținut de investitorul imobiliar austriac CA Immo în România și se pare că sunt și favoriți în această tranzacție.

Ar putea fi cea mai mare tranzacție de pe piața imobiliară

Cu o valoare ce se ridică la peste 400 de milioane de euro, tranzacția este cea mai mare consemnată vreodată pe piața imobiliară locală, transmite profit.ro.

În cazul în care frații Pavăl ies câștigători, ar urca pe locul doi în clasamentul celor mai mari proprietari de spații pentru birouri din România, depășind competitori ca AFI Europe, Immofinanz și Liviu Tudor.

Investitorul austriac CA Immo a decis să iasă de pe piața din România, mai amintește sursa citată, după ce la începutul anului trecut s-a retras de pe piața din Slovacia, prin vânzarea a două clădiri de birouri.

Portofoliul companiei este evaluat la 394,1 milioane de euro și are o suprafață închiriabilă de 164.557 de metri pătrați. În prezent, investitorul austriac are șapte proiecte de birouri în București, suprafața totală a acestora asigurând locul patru pe piața românească.

Investiții importante în imobiliare

Amintim că, în ceea ce privește frații Pavăl, aceștia au mai achiziționat clădiri de birouri în București și Cluj-Napoca. De asemenea, ei au un parteneriat pe segmentul logistic cu omul de afaceri Ionuț Dumitrescu.

Cei doi frați dețin și cele trei clădiri din proiectul The Bridge din București, pentru care au plătit 200 de milioane de euro. În plus, ei au cumpărat și complexul The Office din Cluj-Napoca cu 120 de milioane de euro.

De asemenea, Pavăl Holding, deținut de cei doi antreprenori, a achiziționat la finalul anului trecut, pentru 50 de milioane de euro complexul de birouri Dacia One din București.

Ce avere au cei doi frați?

Menționăm că, Dragoș și Adrian Pavăl au averi estimate la 1,5 miliarde de dolari, respectiv un miliard de dolari, potrivit ultimului top publicat de revista Forbes. Totodată, aceștia se clasează pe locurile 1.929, respectiv 2.578, în topul Forbes al celor mai bogați oameni din lume.

Retailerul Dedeman a avut o cifră de afaceri în 2021 de aproximativ 10 miliarde lei, în creștere față de anul precedent când a înregistrat aproape 9 miliarde lei. Profitul net al companiei a fost de 1,6 miliarde lei, de la 1,4 miliarde lei în 2020. Anul trecut avea 11.948 angajați, de la 11.374 angajați în anul precedent.