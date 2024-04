Compania de consultanță imobiliară iO Partners anunță vânzarea Expo Market Doraly către WDP. Echipa iO Partners a consiliat vânzătorii – ARA Europe și investitorul român Gheorghe Iaciu. Acesta din urmă este cel care a fondat Expo Market Doraly în 1993.

Expo Market Doraly este cel mai longeviv și mai de succes parc comercial en-gros, cash & carry și retail din România.

Compania de consultanță imobiliară iO Partners a dat detalii despre vânzare

Situat în nord-estul Bucureștiului, acoperă o suprafață de 110.000 de metri pătrați și cuprinde un total de 37 de pavilioane, unde activează peste 400 de comercianți.

„Suntem încântați să finalizăm o astfel de tranzacție complexă cu o proprietate atipică, dar cu fundamente extrem de solide și să aducem împreună o oportunitate unică și investitorul potrivit. După ce anul trecut a înregistrat un volum de tranzacții de aproximativ 500 de milioane de euro, reprezentând cel mai scăzut nivel din ultimii 10 ani, în concordanță cu tendințele globale, 2024 a avut un început bun, cu tranzacții de aproape 300 de milioane de euro închise în primul trimestru. Acesta este un semnal pozitiv care confirmă prognoza noastră privind creșterea activității pe piața imobiliară comercială”, a declarat Andrei Văcaru, CEE Head of Capital Markets în cadrul iO Partners.

Principalele puncte forte ale Expo Market Doraly

Principalele puncte forte ale Expo Market Doraly în atragerea unui investitor instituțional precum WDP sunt cei 31 de ani de creștere continuă. Pe listă se mai află, baza solidă de chiriași loiali și locația excepțională între cele două centuri rutiere. Are acces facil dinspre centrul Bucureștiului, făcându-l ideal pentru a aproviziona eficient comercianții și business-urile din Capitală și din regiunea sud-estică a României.

Gheorghe Iaciu, reprezentând Vânzătorul, a spus:

„În demersul nostru de a găsi cea mai bună soluție pentru evoluția Doraly, în concordanță cu așteptările chiriașilor și satisfacția clientului final, am identificat WDP ca fiind unic, pentru a maximiza potențialul proprietății. Expo Market Doraly este un activ rezilient, cu un portofoliu puternic de chiriași de producători, importatori și distribuitori, unde clienții pot găsi o gamă largă de produse la prețuri foarte competitive, un centru comercial în continuă evoluție și creștere. Jeroen Biermans, cu experiența sa la nivel de Master Class în domeniul logisticii, și WDP, cu puterea sa financiară, reprezintă elementul de care Doraly avea nevoie pentru a evolua. Suntem parteneri de încredere și întreaga echipă se angajează să creeze valoare pentru părțile interesate ale Doraly. Vă mulțumim că ați acceptat Doraly în familia WDP!”

WDP este al doilea cel mai mare proprietar de spații industriale-logistice din România

WDP este al doilea cel mai mare proprietar de spații industriale-logistice din România. WDP are o prezență puternică pe piața locală, cu un portofoliu de aproape 1,7 milioane de metri pătrați. Parcurile industriale ale companiei sunt situate în întreaga țară, în toate principalele zone urbane.

Împreună cu WDP, care va efectua asset managementul activului, Iaciu și echipa actuală de property management vor continua să administreze proiectul.

“Ne bucurăm că am achiziționat acest activ promițător, care completează portofoliul nostru existent din România. Așteptăm cu nerăbdare să continuăm succesul Expo Market Doraly și să facem din aceasta o afacere și mai puternică, facilitând creșterea viitoare împreună cu domnul Iaciu și echipa sa de profesioniști experimentați. Aș dori să mulțumesc ambilor vânzători pentru procesul de tranzacționare extrem de profesionist și iO Partners pentru prezentarea oportunității către noi” – a declarat Jeroen Biermans, Country Manager WDP România.

WDP dezvoltă și investește în proprietăți imobiliare logistice

iO Partners (IOP) este o companie de servicii imobiliare cu sediul în Viena. Ea oferă o gamă completă de servicii în Republica Cehă, Ungaria, România, Serbia și Slovacia. Oferă inclusiv servicii de agenție, leasing, piețe de capital, evaluare, servicii de management de proiect și consultanță. Se bucură de o prezență puternică în sectoarele industrial și de birouri și cu cea mai mare echipă de evaluare din regiune. Compania are birouri în Viena, Belgrad, Bratislava, București, Budapesta și Praga. În plus, are în vedere planuri de extindere ambițioase, susținute de o echipă remarcabilă și de un parteneriat preferat cu JLL.

WDP dezvoltă și investește în proprietăți imobiliare logistice (depozite și birouri). Portofoliul imobiliar al WDP se ridică la aproximativ 7 milioane de metri pătrați. Acest portofoliu internațional de clădiri pentru industrie ușoară și logistică este repartizat pe aproximativ 300 de amplasamente în centre logistice de primă mână pentru depozitare și distribuție. Este prezent în Belgia, Franța, Țările de Jos, Luxemburg, Germania și România.