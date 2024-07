Protestul „Fără haos în legislația fiscală” și discuțiile de la Guvern și Ministerul Finanțelor s-au concretizat datorită eforturilor depuse de echipele de organizare și negociere, deci în contextul unor nemulțumiri exprimate de oameni. Nu a fost vorba de o consultare firească, voluntară a mediului de afaceri, motiv pentru care dialogul de ieri a pornit pe un fond destul de tensionat.

Demersurile din ultima perioadă au fost motivate de nemulțumirile și frustrările exprimate de contabilii români și întreg mediul de afaceri, dar au venit să sublinieze o necesitate stringentă: avem nevoie de dialog, de transparență, de colaborare strânsă între autorități și reprezentanții contribuabililor!

Deși negocierea a fost tensionată și oarecum unilaterală din partea reprezentanților ministerului, am reușit până la urmă să extragem câteva concluzii și mai departe de punctul 1 de pe lista noastră de propuneri.

Un punct esențial discutat a fost necesitatea realizării unui studiu de impact privind transmiterea facturilor de tip B2C în sistemul e-Factura. Echipa noastră de negociere a subliniat importanța acestei măsuri pentru a asigura securitatea datelor și a proteja viața privată a contribuabililor. Ministrul Boloș a confirmat că implementarea sistemului se va face în conformitate cu cele mai bune practici de securitate a datelor.

De asemenea, s-a abordat solicitarea PACR de a acorda credit fiscal pentru achiziția caselor de marcat, o măsură care ar reduce semnificativ povara financiară asupra contribuabililor și ar facilita adaptarea la noile cerințe fiscale. Ministrul Boloș a promis o analiză detaliată a impactului acestei măsuri, recunoscând necesitatea de a sprijini financiar contribuabilii în acest proces.

Revenirea la Legea Prevenirii a fost un alt subiect de maximă importanță discutat în cadrul întâlnirii. Ministrul Boloș a solicitat propuneri concrete din partea contabililor și antreprenorilor, pentru a identifica modificările necesare care să ofere claritate și să reducă presiunea asupra mediului de afaceri.

Patronatul Antreprenorilor Contabili din România și restul membrilor din echipa de negociere vor transmite punctele clare care trebuie introduse în Legea Prevenirii, pentru a asigura un cadru legislativ predictibil și favorabil dezvoltării afacerilor.

În ceea ce privește dialogul social și predictibilitatea legislativă, ministrul Boloș a propus întrunirea unui comitet de fiscalitate, care să se reunească trimestrial pentru a discuta eventualele modificări fiscale. Acest comitet va facilita un dialog continuu și constructiv între autorități și mediul de afaceri, permițând ajustarea periodică a politicilor fiscale în funcție de evoluțiile economice și nevoile reale ale contribuabililor.

Echipa de negociere a solicitat, de asemenea, un punct de vedere și găsirea unor soluții pentru recuperarea concediilor medicale, subiect care rămâne în analiza Ministerului Finanțelor. Ministrul Boloș și-a luat angajamentul de a analiza propunerile prezentate de PACR și echipa de negociere.

„Discuțiile de la Guvern au fost constructive, inițiativa noastră a contabililor fiind ascultată și înțeleasă. Obiectivul nostru a fost îndeplinit. În schimb, la Ministerul Finanțelor, nu am avut parte de aceeași deschidere din partea ministrului Boloș. Am părăsit sala după o oră în care nu am reușit să trecem de punctul 1, abrogarea e-TVA, pentru a respecta programul stabilit. Sunt recunoscătoare colegilor manifestanți care au ajuns la protest în condiții dificile, au protestat pașnic pe temperaturi caniculare și au arătat solidaritate și grijă față de mediul de afaceri. Ne-am unit și mergem mai departe cu demersurile noastre”, a declarat Valentina Saygo, Expert contabil, Consultant