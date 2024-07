DIn primele rezultate, Partidul Laburist (centru-stânga) a câștigat alegerile anticipate din Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord. Keir Starmer a devenit astfel noul prim-ministru. El şi-a numit victoria „un privilegiu uriaş”.

Conform datelor furnizate de exit poll-ul realizat de IPSOS UK pentru BBC, Sky News și ITV News, Partidul Laburist a obținut 410 de mandate din Camera Comunelor, adică cu 84 de mandate mai mult decât maximul necesar pentru crearea unei majorități guvernamentale (326 de mandate). (În total, sunt 650 de locuri în Camera Comunelor.) Victoria laburiștilor era anticipată de mult timp. Sondajele de opinie i-au arătat câștigători.

To everyone who has campaigned for Labour in this election, to everyone who voted for us and put their trust in our changed Labour Party – thank you. https://t.co/q6yDNPnAbo

Partidul Conservator, în schimb, a câștigat doar 131 de mandate. Cu câteva minute înaintea închiderii urnelor și a anunțării datelor din exit poll, Rishi Sunak, liderul conservatorilor, a postat următorul mesaj pe rețelele sociale:

To the hundreds of Conservative candidates, thousands of volunteers and millions of voters:

Thank you for your hard work, thank you for your support, and thank you for your vote. pic.twitter.com/GcgvI7bImI

— Rishi Sunak (@RishiSunak) July 4, 2024