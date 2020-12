Alegerile parlamentare 2020 sunt pe punctul de a furniza o mare surpriză: intrarea în Parlament a unei formațiuni politice noi înființate, despre care multe voci de comentatori publici spun că ar fi de sorginte populistă – naționalistă.

”Astăzi se naşte un nou partid. Nu avem siguranţa că el va fi reprezentat în Parlament, dar este un partid conservator creştin şi care adună dacă vreţi rezidual oameni care sunt nemulţumiţi de actuala elită politică”, a afirmat duminică, în ziua votului, sociologul Marius Pieleanu, șeful institului de sondare a opiniei publice Avangarde.

Militat fervent pentru Unirea cu Basarabia

Este vorba despre Alianţa pentru Unirea Românilor – AUR, formațiune politică al cărei fondator și lider este George Simion, cunoscut ca venind din zona ONG, de unde a militat fervent în ultimii ani pentru unirea României cu Basarabia.

La alegerile parlamentare 2020, Simion deschide lista AUR Bucureşti pentru Camera Deputaţilor. Considerat unul dintre organizatorii protestului în corturi din Piaţa Victoriei, Simion a mai încercat să candideze la alegerile europarlamentare din 2019 şi a stârnit controverse, după ce a fost expulzat din Republica Moldova şi a primit interdicţie de a intra în această ţară mai mulţi ani.

”Vom face istorie astăzi. Este foarte important să mergeţi la vot, este dreptul vostru consţituţional. Nu lăsaţi pe nimeni să voteze în locul vostru, nu lăsaţi să se întâmple fraude electorale, nu admiteţi să vă fie călcate în picioare drepturile voastre. Suntem foarte aproape să ne recăpătam libertatea”, a declarat Simion duminică, după ieșirea de la urne.

Lansat ca partid al diasporei

Alianța pentru Unirea Românilor a fost lansată în decembrie anul trecut, în Marea Britanie, ca partid al diasporei. George Simion i-a invitat pe cei plecați la muncă în afară să-și folosească experiența din Occident în țară și să candideze pentru această nouă formațiune.

AUR a fost înregistrat în septembrie 2019, George Simion și Claudiu Târziu sunt co-preşedinţi ai partidului, iar obiectivul formațiunii este „să realizeze unitatea românilor, oriunde s-ar regăsi aceştia, la Bucureşti, Iaşi, Timişoara, Cernăuţi, în Timoc, Italia sau Spania, pentru însăşi existenţa românilor ca neam”.

Trebuie precizat că AUR se bazează și pe votul românilor din Republica Moldova, unde este susținută de unele organizații și partide.

De asemenea, cunoscutul actor și om de televiziune Florin Călinescu și-a exprimat susținerea pentru George Simion.

Un protest organizat de Alianţa pentru Unirea Românilor a avut loc, în septembrie 2020, în Piaţa Victoriei şi în Piaţa Universităţii. George Simion a afirmat cu acea ocazie că manifestanţii cer ”inclusiv revenirea la dreptul de protest” care „a fost anulat în pandemie” şi a acuzat actuala putere de ”represiune politică împotriva partidelor din afara Parlamentului”.

”Identitatea noastră naţională e călcată în picioare”

”După campania de la europarlamentare din 2019, am candidat independent, conduc un partid conservator care luptă pentru tradiţii. Suntem pentru libertatea de opţiune, considerăm viaţa sacră de la concepere, dar e alegerea fiecărei persoane dacă a face sau nu avort. În TV de ştiri nu mai există libera exprimare, nu am putut intra la nicio televiziune, am făcut campanie pe net.

Noi suntem legaţi de micul producător, de ţăranul român (…).

Există asemănări cu USR pe mesajul antisistem, ei reprezintă zona multiculturală, globalismul, federaţie a statelor, noi avem o orientare către conservatorii şi reformiştii europeni.

Noi suntem legaţi de micul producător, de ţăranul român, am fost în 15 pieţe, am arătat un lucru evident – toţi erau în supermarket şi ţăranii erau scoşi din pieţe.

Am cunoscut pe preşedinţi prin mişcarea noastră unionistă. Nici eu nu credeam că intru în politică, dar ni s-a luat, plin de dezgust de ce se întâmplă în societate. Toată identitatea noastră naţională e călcată în picioare”, a spus recent George Simion, la Marius Tucă Show.