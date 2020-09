Un protest anunţat de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR) se desfăşoară sâmbătă în Piaţa Victoriei şi în Piaţa Universităţii, copreşedintele formaţiunii, George Simion, afirmând că manifestanţii cer „inclusiv revenirea la dreptul de protest” care „a fost anulat în pandemie” şi acuzând actuala putere de „represiune politică împotriva partidelor din afara Parlamentului”.

„Este un protest spontan maraton, am adus acest autocar care a mers o lună şi jumătate prin ţară. Am suferit multă represiune din partea forţelor de ordine, am luat amenzi de peste 20.000 de lei şi luptăm pentru libertatea noastră, inclusiv pentru revenirea la dreptul de protest. Dreptul de protest a fost anulat în această pandemie şi cerem toţi aceşti oameni, aproape 1.000 până în momentul acesta, dar poate vor mai veni, revenirea la dreptul de protest şi la drepturile omului care au fost suspendate pe perioada pandemiei”, a declarat, pentru AGERPRES, George Simion.

El a adăugat că are zece revendicări concrete, „de la demiterea ministrului Transporturilor pentru accidentul pe care l-a provocat, până la anchetarea tuturor achiziţiilor făcute în timpul pandemiei”.

„Vrem ca şcolile să-şi desfăşoare activitatea în mod normal, nu există online în momentul ăsta în România, este doar o farsă şi credem că acest protest va dura oricât de mult, până ne sunt îndeplinite revendicările”, a afirmat liderul AUR.

Pe un fond muzical patriotic, manifestaţii prezenţi în Piaţa Victoriei şi în Piaţa Universităţii poartă pancarte cu înscrisuri anti-guvernamentale şi flutură steaguri tricolore.

Proteste și în țară

Manifestaţii de protest cu participare de ordinul a câteva zeci de persoane împotriva obligativităţii purtării măştii de protecţie în şcoli au avut loc, sâmbătă seara, în unele oraşe din ţară cum ar fi Cluj, Timişoara sau Oradea.

* TIMIŞOARA

Câteva zeci de părinţi şi copii au protestat, sâmbătă, în Piaţa Victoriei din Timişoara, şi au adunat semnături pentru o petiţie pe care vor să o înainteze ministrului Educaţiei.

„Noi am ajuns în situaţia aceasta pentru a ne exprima dezaprobarea (pentru purtarea măştii, n.r.). Dacă va trebui, vom ridica tonul până ce vom ajunge vehemenţi şi radicali şi vom fi auziţi acolo unde trebuie”, au spus vorbitorii.

Ei consideră că purtarea măştii de protecţie anti-COVID are un impact negativ asupra micuţilor, fiind lipsiţi de libertate şi au susţinut că vor ca şi opinia lor să fie respectată.

Acesta este cel de-al doilea miting de protest împotriva obligativităţii purtării măştii de protecţie în şcoli organizat în Timişoara, primul având loc la începutul săptămânii.

* CLUJ-NAPOCA

Aproximativ 30-40 de persoane au protestat, sâmbătă, în zona centrală a municipiului Cluj-Napoca împotriva purtării măştilor de protecţie în şcoli de către elevi.

Jandarmii au încercat să-i disperseze pe protestatari, pe motiv că nu aveau autorizaţie pentru acţiune, nu purtau măşti şi nu respectau distanţarea fizică.

„Cei mici nu pot să înveţe. E o parodie, o porcărie şcoala în condiţiile acestea. Vedeţi răspunsul sistemului la mica noastră iniţiativă. Au fost cel puţin la fel de mulţi poliţişti pe cât eram noi, şi asta de fiecare dată”, a spus unul dintre protestatari.

Printre altele, protestatarii au cântat „Hristos a Înviat” şi „Veşnica Pomenire”.

* ORADEA

Un protest de acest fel a fost convocat pe reţelele de socializare pentru sâmbătă seara şi în municipiul Oradea, pe platoul din faţa Casei de Cultură a Sindicatelor, numărul celor care au participat la acţiune fiind circa 20-30 de persoane. Nu au fost înregistrate incidente.