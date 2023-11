Paradoxul OMV Petrom! În ciuda faptului că prețurile la petrol și gaze au explodat, generând astfel profituri uriașe pentru companiile din domeniu, profitul a scăzut cu 70% anul acesta.

Întrebată care a fost cauza, Cristina Verchere, președintele OMV Petrom, a spus că anul 2022 a fost unul fără precedent. De asemenea, în 2023, au fost revizii la rafinăria Petrobrazi. S-a observat, totodată, o creştere a intervenţiilor de reglementare şi fiscale. Însă chiar dacă performanța financiară a scăzut față de anul trecut, investițiile au crescut cu 50% în primele nouă luni ale lui 2023.

„Da, puteţi vedea că, de fapt, a fost o scădere destul de mare a profitului nostru net. Rezultatul din exploatare CCA, excluzând elementele speciale, care este un indicator financiar pe care îl folosim, a fost de fapt cu 40% mai mic faţă de anul trecut. Dar scăderea mare este cauzată de faptul că anul 2022 a fost un an fără precedent. Când vă uitaţi la rezultatele noastre, este evident că există o scădere a preţurilor la mărfuri. Am văzut, de asemenea, o creştere a intervenţiilor de reglementare şi fiscale. Şi, de asemenea, în 2023, am avut revizii la rafinăria Petrobrazi, precum şi la centrala electrică, Brazi. Acestea se întâmplă în mod regulat pentru a asigura mentenanţa.

Aceştia sunt cei trei factori pe care îi puteţi vedea în rezultatele generale. Dar performanţa operaţională a fost foarte puternică, de fapt, la nivelul companiei. Şi, pe lângă performanţa financiară, evident, este nivelul investiţiilor noastre. Şi, deşi rezultatele noastre financiare au scăzut faţă de 2022, investiţiile noastre sunt, de fapt, în creştere. Şi am crescut investiţiile noastre cu 50% în primele nouă luni ale acestui an. A

şadar, de când ne-am prezentat strategia pentru anul 2030, am spus că vom cheltui 11 miliarde de euro din 2022 până în 2030. Asta înseamnă, de fapt, peste 1,1 miliarde de euro în medie pe an. Aşadar, investiţiile noastre au crescut”, a explicat Cristina Verchere la Antena 3 CNN.