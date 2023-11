Extragerea gazelor din Marea Neagră va intra în linie dreaptă, potrivit OMV Petrom. În anul 2027, se va începe procesul de extragere a primelor cantități din zăcământul de pe platforma continentală.

Christina Verchere, CEO-ul OMV Petrom, a dat mai multe detalii în acest sens, într-un interviu pentru Antena 3 CNN.

„Am luat decizia finală de investiție în luna iunie a acestui an, un moment extraordinar pentru a duce proiectul mai departe”, a dezvăluit Christina Verchere.

Ea a menționat și care este dimensiunea proiectului. Potrivit acesteia, se au în vedere 100 de miliarde de metri cubi pe întreaga durată a proiectului. Cu alte cuvinte, e vorba de aproximativ 8-10 miliarde de metri cubi de gaze pe an, care vor fi produse din aceste zăcăminte.

„Aşadar, am luat decizia de investiţie, am obţinut aprobarea pentru planul de dezvoltare a zăcământului de la Autoritatea de reglementare şi am atribuit cel mai mare contract de până acum”, a spus reprezentantul OMV Petrom.