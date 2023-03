Un meteorolog local din Los Angeles s-a prăbușit brusc în timp ce se afla în direct la televizor, într-un moment terifiant, sâmbătă dimineață.

Colegii prezentatoarei Alissa Carlson Schwartz de la CBS Los Angeles tocmai trecuseră la ea pentru a prezenta buletinul meteo de la ora șapte dimineața, când aceasta a părut să se albească și s-a aplecat neliniștită în față pe biroul ei.

Prezentatoarea a încercat să se stabilizeze, dar brusc ochii i s-au dat peste cap și s-a prăbușit încet înainte până când capul aproape că a lovit masa pe care se sprijinea.

Colegele ei de platou, Nichelle Medina și Rachel Kim, inițial nu au părut să observe ce se întâmplă, dar după câteva secunde, Kim a reacționat, iar Medina le spune telespectatorilor că „vom lua o scurtă pauză chiar acum”, iar televiziunea a trecut la reclame.

Potrivit TMZ, emisiunea matinală nu a mai revenit ulterior cu un segment de transmisiune în direct.

Mai târziu, Schwartz a postat pe contul ei de Facebook, în jurul orei 14:30, că „va fi bine” și a mulțumit prietenilor și telespectatorilor pentru urările de bine.

Chiar dacă nu este clar ce a provocat leșinul, sursa citată a relatat că Schwartz a mai trecut printr-un episod similar și în 2014, când lucra la un alt post de televiziune. Atunci prezentatoarei i s-a făcut rău pe platoul de filmare în timpul unui buletin meteo și, ca urmare, a fost dusă la spital unde a fost diagnosticată cu probleme la inimă, potrivit publicației.

„Vreau să le mulțumesc colegilor lui Schwarz care au luat măsuri imediate pentru a o ajuta pe Alissa și pentru a suna la numărul de urgență 911”, a declarat vicepreședintele și directorul de știri al CBS Los Angeles, Mike Dello Stritto, pentru TMZ.

„Alissa este tratată la spital în acest moment. Să sperăm că vom ști mai multe în scurt timp. Între timp, Alissa va fi în inimile noastre și ne rugăm pentru ea și să se simtă mai bine în curând”, a mai spus acesta, potrivit New York Post.

