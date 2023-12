Gafă imensă în televiziune! O prezentatoare de știri de la BBC a fost surprinsă în timp ce arăta degetul mijlociu la începutul jurnalului de știri. În ciuda faptului că și-a cerut scuze, mai mulți telespectatori au fost de-a dreptul furioși.

Este vorba despre Maryam Moshiri, una dintre principalele prezentatoare ale BBC News. Aceasta a fost văzută miercuri, la începutul buletinului de știri de la prânz, cu degetul mijlociu și sprâncenele ridicate. Totul s-a întâmplat în câteva secunde, după ce s-a încheiat numărătoarea inversă recunoscută a programului.

Aceasta a coborât imediat mâna, înainte de a începe să citească titlurile despre înfățișarea lui Boris Johnson în cadrul anchetei COVID-19.

De asemenea, aceasta și-a cerut scuze joi dimineață pe platforma X. Prezentatoarea a susținut că a glumit cu echipa, prefăcându-se că număra invers cu ajutorul degetelor.

Unele persoane s-au simțit jignite. Acestea sub tweet-ul lui Moshiri că nu a fost un gest profesionist și au cerut retragerea finanțării pentru BBC. O altă persoană a scris, în mod ironic, că este singura dată când vizualizarea a fost plăcută.

Hey everyone , yesterday just before the top of the hour I was joking around a bit with the team in the gallery.

I was pretending to count down as the director was counting me down from 10-0.. including the fingers to show the number. So from 10 fingers held up to one.

When…

— Maryam Moshiri (@BBCMaryam) December 7, 2023