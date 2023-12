Guvernul britanic a anunțat miercuri că Samir Shah, un producător executiv de televiziune cu o vastă experiență în industrie, a fost ales în funcția de președinte al grupului media BBC.

Numele său a fost selectat de către ministrul Culturii, Lucy Frazer, pentru a ocupa această poziție crucială în domeniul media.

Cu o carieră de-a lungul decadelor în industria televiziunii, Samir Shah, în vârstă de 71 de ani, este cunoscut pentru rolul său de director executiv al companiei de producție Juniper TV. De-a lungul carierei sale, el a colaborat anterior cu BBC și London Weekend Television, o franciză a postului comercial ITV.

Lucy Frazer a subliniat experiența vastă a lui Shah, considerând că acesta poate aduce contribuții semnificative în funcția de președinte al BBC.

Noul președinte BBC vine într-un moment crucial pentru postul britanic, având în vedere schimbările rapide din peisajul media. Cu o ambiție clară de a sprijini succesul BBC, se așteaptă ca Shah să ofere sprijinul și validarea necesare pentru a aborda provocările viitorului.

Predecesorul său, Richard Sharp, a demisionat în aprilie în urma unui scandal legat de un împrumut acordat prim-ministrului Boris Johnson. Interimatul a fost asigurat de Elan Closs Stephens, membru al consiliului de administrație al BBC.

