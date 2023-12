A murit Norman Lear

Norman Lear a încetat din viață marți, la vârsta de 101 ani, conform confirmării făcute de Variety. Scenarist și producător, Lear a redefinit comedia americană cu seriale îndrăznețe și extrem de populare în anii ’70, precum „All in the Family” și „Sanford and Son.”

Lear s-a impus ca un scriitor de comedie de prim rang. A obținut o nominalizare la Premiile Oscar în 1968 pentru scenariul filmului „Divorce American Style”. Ulterior, a creat un nou sitcom inspirat de un popular show britanic. Acesta era centrat în jurul unei familii din Queens cu un cap de familie muncitor, conservator și cu o atitudine intolerantă. „All in the Family” a devenit un succes imediat, captivând aparent telespectatori de diverse convingeri politice.

Producțiile lui Lear au fost pionii în abordarea unor subiecte politice, culturale și sociale serioase ale vremii. Printre ele au fost abordate rasismul, avortul, homosexualitatea, războiul din Vietnam.-El a introdus idei noi în formula tradițională a comediei. Niciun subiect nu era considerat tabu. De exemplu, două episoade din 1977 ale serialului „All in the Family” s-au concentrat pe tentativa de viol a soției personajului principal, Archie Bunker, Edith.

„All in the Family” a fost baza pentru nu mai puțin de șase seriale derivate. Serialul „Family” a fost recunoscut și onorat cu patru premii Emmy în perioada 1971-1973. Precum și cu un premiu Peabody în 1977 pentru Norman Lear, „pentru că ne-a oferit comedie cu o conștiință socială”. În 2016, Lear a primit un al doilea premiu Peabody pentru contribuțiile sale remarcabile în cariera sa.

A fost un inovator al cinematografiei

Printre celelalte creații ale lui Lear s-au numărat „One Day at a Time” (1975-1984), un sitcom cu o mamă singură și cele două fiice ale sale. Un concept inovator pentru acea perioadă. La fel, „Diff’rent Strokes” (1978-1986) a explorat provocările creșterii a doi copii de culoare adoptați de către un om de afaceri alb și bogat.

Serialele dezvoltate de Lear au avut adesea o abordare meta înainte ca acest termen să devină la modă. „Mary Hartman, Mary Hartman” (1976-1977) a satirizat dramatizările exagerate ale telenovelelor. Chiar dacă nu a reușit să obțină un loc stabil în programul de televiziune, a devenit ulterior un cult apreciat în sindicare. „Hartman” a generat și propriul său spin-off, „Fernwood 2 Night”. Un talk-show parodic desfășurat într-un mic oraș din Ohio. Care mai târziu a fost reproiectat sub numele de „America 2-Night”, cu decorul schimbat în Los Angeles.

Norman Lear a fost mereu ferm convins că esența comediilor sale se rezumă întotdeauna la o singură idee fundamentală: „Să-i faci să râdă”.

Pe lângă succesul său în televiziune, Lear a avut realizări notabile și pe marele ecran, contribuind la scenariile unor filme precum „Come Blow Your Horn” (1963), „The Night They Raided Minsky’s” (1968), „The Thief Who Came to Dinner” (1971), „Stand By Me” (1986), și „The Princess Bride” (1987), toate regizate de fostul său coleg de scenă din „All in the Family”, Rob Reiner. De asemenea, a scris și regizat comedia satirică din 1971 despre industria tutunului, intitulată „Cold Turkey”. În 1991, a fost responsabil și pentru „Fried Green Tomatoes”.

Cu o carieră remarcabilă în industria divertismentului, Norman Lear a demonstrat abilitatea de a aborda diverse medii și de a aduce râsul în inimile publicului, fie pe micul, fie pe marele ecran.