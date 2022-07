Scene fără precedent în direct. O celebră prezentatoare tv a leșinat în direct. Este vorba despre Kate McCann. Totul s-a întâmplat marți seară, în cadrul unei dezbateri televizate.

Prezenți la emisiune au fost cei doi candidați care se luptă pentru a prelua funcția de premier al Marii Britanii după ce Boris Johnson a decis să demisioneze din funcție.

Este vorba despre ministrul britanic de Externe Liz Truss și fostul ministru de finanțe Rishi Sunak. Deși favorita caselor de pariuri pentru a câștiga alegerile pentru preşedinţia Partidului Conservator este Liz Truss, acest lucru nu a fost suficient pentru contra candidatul său.

Cei doi au ajuns să se certe în direct de aproximativ 30 de minute. S-au contrazis în legătură cu planurile lor politice, iar ulterior, scandalul s-a amplificat.

Gazda emisiunii, Kate McCann, nu a mai rezistat presiunii și a leșinat în direct. Mai exact, conform imaginilor de pe post, se pare că evenimentul tragic a avut loc în timp ce camera de filmat era centrată pe Tuss.

Prezentatoarea a leșinat, iar ministrul de Externe și-a dus mâinile la față și a exclamat ”O doamne”. Rapid, emisiunea a fost întreruptă cu un mesaj din studio prin care telespectatorii au fost anunţaţi că prezentatoarea tv a leșinat.

O purtătoare de cuvânt a News UK, a confirmat apoi că nu a fost vorba despre o problemă de securitate, ci despre o problemă medicală. „A existat o problemă medicală, nu este o problemă de securitate şi candidaţii sunt bine”, a declarat o purtătoare de cuvânt a News UK, potrivit unui reporter al BBC.

Ulterior, pe contul de Twitter al Talk Tv a fost postat un mesaj cu privire la cele întâmplate noaptea trecută. Sursa citată arată că gazda emisiunii ar fi leșinat în timpul emisiei, iar medicii au recomandat ca dezbaterea să nu mai fie continuată.

Totodată, Talk Tv și-a cerut scuze ascultătorilor pentru evenimentul de marți seară. „Kate McCann a leşinat în emisie în seara aceasta (n.r. marţi) şi, deşi este bine, sfatul medicilor a fost să nu continuăm dezbaterea. Ne cerem scuze spectatorilor şi ascultătorilor noştri”, menţionează contul de Twitter al Talk TV.

BREAKING: Live UK TV debate between contenders to become Prime Minister goes off air after incident in the TV studio pic.twitter.com/FEBPniFg33

— Insider Paper (@TheInsiderPaper) July 26, 2022