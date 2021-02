Pandemia Covid-19 va transforma permanent modul în care muncim, spun angajații și angajatorii din Europa Centrală și de Est, in sondajul intitulat New Ways of Working – Smart Work, realizat de către Boston Consulting Group (BCG), aducând autonomia angajaților și abilitățile de conducere corporativă în prim plan.

Sondajul BCG efectuat pe mai mult de 1.500 de angajați și 200 de companii din Europa Centrală evidențiază că 60% dintre angajați și 77% dintre angajatori se așteaptă ca ei sau firma lor să continue să lucreze complet sau parțial de la distanță după pandemie.

Pandemia schimbă permanent modul în care muncim

Aproape 90% dintre angajați și peste 80% dintre angajatori au spus că productivitatea a crescut sau că nu a existat nicio modificare a acesteia. În ceea ce privește timpul economisit la navetă, mai mult de jumătate dintre angajați au raportat că economisesc mai mult de o oră pe zi, inclusiv 15% care economisesc două ore pe zi.

Dar imaginea nu este cu totul roz. Munca inteligentă impune provocări speciale angajaților: stres crescut, posibile dificultăți de echilibru între viața profesională și viața personală, izolare socială și ruperea din rutinele zilnice bine stabilite.

Între timp, angajatorii trebuie să decidă dacă să reducă sau să reutilizeze spațiul de birouri în viitor, cum să valorifice posibilele economii de costuri, de ex. pentru mai puține călătorii legate de afaceri sau să investească în infrastructură IT suplimentară, instrumente digitale și alte măsuri de asistență la distanță. Doar 17% dintre angajatori au declarat că nu se așteaptă la nicio schimbare în utilizarea birourilor.

Pentru a-și asigura bunăstarea fizică și mentală post-COVID, angajații au declarat în sondaj că ar dori să vadă flexibilitate în programul lor de lucru, precum și subvenții la biroul de acasă și autonomie pentru a decide când și de unde se va lucra.

Angajatorii, pe de altă parte, au clasat punctele de contact frecvente cu managerul, iar zilele lucrătoare petrecute obligatoriu la birou cu o importanță mult mai mare decât angajații. Aproximativ jumătate dintre angajatori și angajați au spus că ar trebui să existe o decizie comună a celor două părți cu privire la momentul și locul unde se lucrează.