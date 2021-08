”Lockdown-ul mi-a oferit ocazia să reflectez și să realizez ce vreau de la job-ul meu”, explică Ashley, o angajată din Leeds care nu a spus PAS vechiului loc de muncă. „Vreau o slujbă care să se potrivească vieții mele și prin care să nu fiu legată de un birou toată ziua”, explică ea. Ashley a decis să se alăture fenomenului „The Great Resignation” care a cuprins în pandemie milioanele de oameni, care și-au părăsit slujbele în primăvară și vară. Tendința se înregistrează la nivel mondial, scrie Wired.

41% din forța de muncă globală plănuiește să-și părăsească angajatorul

În Marea Britanie, locurile de muncă vacante au crescut la un nivel record în iulie, posturile disponibile depășind pentru prima dată un milion.

În SUA, patru milioane de persoane și-au părăsit locurile de muncă în aprilie – un nivel maxim al ultimilor 20 de ani – urmate de un record de zece milioane de locuri de muncă disponibile până la sfârșitul lunii iunie.

Un studiu Microsoft a constatat că 41% din forța de muncă globală plănuiește să-și părăsească angajatorul în acest an.

„The Great Resignation” se resimte puternic în cea mai mare economie din Europa

„The Great Resignation” este resimțit puternic în Germania, cea mai mare economie din Europa. Mai mult de o treime din toate companiile raportează o lipsă de muncitori calificați, potrivit unui sondaj al institutului Ifo. „În prezent este dificil să angajezi oameni cu experiență”, explică Christoph Hardt, cofondator al COMATCH din Berlin, o piață globală pentru consultanți independenți. „Lucrăm cu clienți care se luptă pentru a respecta angaja proiectele, iar cererea s-a dublat față de ianuarie”, spune Hardt.

Impactul psihologic al pandemiei

Pe măsură ce o mare parte a economiilor se redeschid în urma campaniilor de vaccinare, cererea de talente depășește rapid oferta. Iar oportunitățile de a munci la distanță au crescut de patru ori mai mult decât înainte de pandemie.

In plus, se poate vorbi de un impact psihologic al pandemiei: un an și jumătate de restrictii a implicat un stres uriaș, frământări sufletești și, în unele cazuri, epuizare. „Toți am făcut un pas înapoi și am reevaluat lucrurile”, spune Ashley.

„Covid a dat oamenilor o oportunitate de a reflecta asupra rolului lor, dacă abilitățile lor sunt folosite în mod adecvat și de a-și găsi un sentiment mult mai puternic al propriei valori”, explică John Goulding, CEO și fondator al platformei de comunicare a angajaților, Workvivo.

Păstrarea oamenilor, preocuparea majoră a șefilor

Păstrarea oamenilor pare să fie noua preocupare majoră pentru șefi, iar lupta se duce digital. „Trebuie să sprijiniți personalul și să faceți oamenii să se simtă apreciați”, explică Greg Keller, director tehnologic la platforma IT JumpCloud.

”The Great Resignation” se extinde și la Big Tech. Google, Facebook și Twitter vor permite angajaților să lucreze de acasă pentru totdeauna în schimbul reducerilor salariale bazate pe locație, dacă se îndepărtează prea mult de Silicon Valley.

Oscilațiie de pe piața muncii favorizează acum clar angajatul. Experții cred că cererea actuală de muncitori – declanșată de ”The Great Resignation”, ajunsă acum la apogeu – va scădea în următorul an. ”The Great Resignation” se va transforma apoi, aducând ”Marea Angajare”.

