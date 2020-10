Armata SUA se confruntă cu mari probleme la vârf, din cauza pandemiei de COVID-19.

Astfel, comandantul-şef bolnav s-a infectat cu noul coronavirus, iar principalii responsabili militari ai ţării se află în carantină.

Aparatul de securitate naţională a Statelor Unite, cel mai puternic din lume, este pus sub presiune de pandemie, comentează AFP.

Numărul doi al Gărzii de Coastă, testat pozitiv

La o zi după revenirea teatrală a lui Donald Trump la Casa Albă, după trei zile de spitalizare, întreg statul-major american a intrat marţi în carantină după reuniuni cu numărul doi al Gărzii de Coastă, care a fost testat pozitiv la noul coronavirus.

Amiralul Charles Ray a participat pe 27 septembrie la o reuniune la Casa Albă în onoarea familiilor unor militari americani decoraţi.

Pe lângă şeful statului-major american, generalul Mark Milley, toţi cei mai înalţi gradaţi americani sunt în izolare: numărul doi al statului-major, comandanţii US Navy, armatei terestre, US Air Force, Space Force, Gărzii Naţionale, agenţiei de informaţii militare NSA şi cel al Forţelor Speciale, potrivit unui responsabil al Pentagonului sub protecţia anonimatului.

Nivelul de alertă nu a fost ridicat

Secretarul Apărării, Mark Esper, care a efectuat săptămâna trecută un turneu în Africa de Nord, nu a intrat în carantină. El a participat marţi la o conferinţă privind viitorul US Navy, organizată de un think tank specializat, Center for Strategic and Budgetary Assessments (CSBA).

Conferinţa era transmisă pe platforma Zoom, dar şeful Pentagonului s-a deplasat la sediul CSBA. El nu a făcut niciun comentariu cu privire la carantina care îi afectează statul-major.

Departamentul Apărării a dat asigurări într-un comunicat că faptul că cei mai înalţi gradaţi americani lucrează de la domiciliu „nu are impact asupra nivelului de pregătire sau capacităţilor operaţionale ale armatei americane”.

Înalţi responsabili militari au subliniat în particular că nivelul de alertă nu a fost ridicat după anunţul bolii preşedintelui Donald Trump săptămâna trecută.