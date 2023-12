Se defrișează o pădure celebră

O pădure seculară celebră din Germania, pomenită chiar și în basmele Fraților Grimm, se află în prezent în proces de defrișare. Asta, pentru a face loc unui proiect eolian. Această pădure, cu arbori cu o vârstă de până la 200 de ani, este supusă tăierii pentru a facilita instalarea de turbine eoliene în jurul Castelului Frumoasei din Pădurea Adormită.

Nouă dintre cei unsprezece primari din municipiile învecinate, inclusiv primarul din Wesertal, Cornelius Turrey (SPD), se opun vehement construcției turbinelor eoliene.

„Statul Hesse a determinat acest lucru, Habeck îl încurajează. Verzii din guvernul federal vor turbine eoliene în pădure. Nu există vreun sens sau vreo rațiune pentru așa ceva. Suntem îngrijorați de protecția împotriva incendiilor, poluarea apei potabile și zgomotul pentru cetățeni”, a declarat Turrey pentru ziarul Bild.

Regiunea Reinhardswald este caracterizată de o densitate scăzută a populației. Ea găzduiește o zonă împădurită de 200 de kilometri pătrați pe un platou de gresie. Zona este faimoasă în basmele Fraților Grimm. Regiunea este asociată cu castelul „Frumoasei din Pădurea Adormită” din Sababurg.

Inițiativa este coordonată de către Priska Hinz (Verzi), ministrul Mediului din Hesse. Deoarece pădurea nu este proprietatea niciunei municipalități vecine, ci a statului Hesse. Într-un interviu acordat Bild, reprezentantul politic al partidului Verzilor a susținut proiectul.

„Energia eoliană aduce o contribuție decisivă la tranziția energetică și la conservarea naturii. Este singura modalitate de a conserva pădurile și ecosistemele importante.”, a spus ea.

Odată cu demararea construcției turbinelor eoliene cu o înălțime impresionantă de 241 de metri în Reinhardswald, animalele au început să părăsească zona. Inclusiv specii precum râșii, a căror populație era redusă la doar 130 de exemplare în 2018. Surprinzător, niciun activist pentru mediu nu a protestat împotriva defrișării și a distrugerii habitatului acestor animale rare.

Fără muzică la târgurile de Crăciun din Germania

Este puțin probabil ca în acest an să se audă melodii precum „Last Christmas” sau „All I Want For Christmas Is You” în multe târguri de Crăciun din Germania. Acest lucru se datorează faptului că operatorii târgurilor de Crăciun se plâng de ceea ce ei consideră a fi facturi ridicate pentru drepturile muzicale din partea „Gesellschaft für musikalische Aufführungs – und mechanische Vervielfältigungsrechte” (GEMA).

În semn de protest, multe târguri au rămas, prin urmare, complet tăcute luni. De asemenea, unele doresc să treacă complet la muzica fără drepturi de autor.

Astfel, târgurile de Crăciun din orașe precum Leipzig, Dresda, Magdeburg, Hanovra și Rostock au participat luni la acțiunea denumită „Ziua Tăcerii”, organizată pentru a protesta față de aceste taxe.

Numeroși operatori de târguri de Crăciun se plâng de o creștere a costurilor drepturilor muzicale. GEMA a trimis aproximativ 3.350 de facturi operatorilor de târguri de Crăciun din Germania pentru anul 2022. În aproximativ 167 de cazuri, au existat creșteri de preț. Mai exact în 35 de cazuri, inclusiv, de exemplu, piața de Crăciun din Frankfurt.

Potrivit organizatorilor de târguri de Crăciun, plățile pentru utilizarea muzicii specifice sărbătorilor de iarnă au crescut de la 1.000 la 40.000 de euro din 2019. În Braunschweig GEMA percepe cu aproximativ 18.000 de euro mai mult, potrivit departamentului de marketing al orașului.