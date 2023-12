Târguri de Crăciun fără muzică în Germania

Este puțin probabil ca în acest an să se audă melodii precum „Last Christmas” sau „All I Want For Christmas Is You” în multe târguri de Crăciun din Germania. Acest lucru se datorează faptului că operatorii târgurilor de Crăciun se plâng de ceea ce ei consideră a fi facturi ridicate pentru drepturile muzicale din partea „Gesellschaft für musikalische Aufführungs – und mechanische Vervielfältigungsrechte” (GEMA).

În semn de protest, multe târguri au rămas, prin urmare, complet tăcute luni. De asemenea, unele doresc să treacă complet la muzica fără drepturi de autor.

Astfel, târgurile de Crăciun din orașe precum Leipzig, Dresda, Magdeburg, Hanovra și Rostock au participat luni la acțiunea denumită „Ziua Tăcerii”, organizată pentru a protesta față de aceste taxe.

Numeroși operatori de târguri de Crăciun se plâng de o creștere a costurilor drepturilor muzicale. GEMA a trimis aproximativ 3.350 de facturi operatorilor de târguri de Crăciun din Germania pentru anul 2022. În aproximativ 167 de cazuri, au existat creșteri de preț. Mai exact în 35 de cazuri, inclusiv, de exemplu, piața de Crăciun din Frankfurt.

Potrivit organizatorilor de târguri de Crăciun, plățile pentru utilizarea muzicii specifice sărbătorilor de iarnă au crescut de la 1.000 la 40.000 de euro din 2019. În Braunschweig GEMA percepe cu aproximativ 18.000 de euro mai mult, potrivit departamentului de marketing al orașului.

În Saxonia, mai multe orașe și-au unit forțele pentru a lansa o petiție împotriva acestei presupuse creșteri de preț. Operatorii din Potsdam iau și ei măsuri stricte. În acest an, acolo se va asculta doar muzică fără licență GEMA.

Creșterea costurilor pare ciudată la prima vedere

GEMA reprezintă drepturile de autor a peste 90.000 de titulari de drepturi din Germania, cum ar fi compozitorii, textierii și editorii de muzică, precum și peste două milioane de titulari de drepturi din întreaga lume. Societatea le distribuie veniturile obținute atunci când sunt difuzate melodii protejate prin drepturi de autor. În schimb, melodiile ai căror autori sunt morți de cel puțin 70 de ani sunt scutite de drepturi de autor.

Tariful nu este nou, iar societatea de gestiune colectivă a calculat costurile pentru întreaga sonorizare în același mod încă din 2011. Calculul se face pe baza dimensiunii întregii zone a evenimentului.

„Măsurătorile trebuie luate de la un perete la altul, de la primul până la ultimul stand”, potrivit unui comunicat publicat de GEMA.

Defalcat, acest lucru înseamnă că, cu cât suprafața acoperită de sunet este mai mare, cu atât costurile licenței sunt mai mari. Muzica de la tribunele individuale nu este afectată de această dispută. Oamenii de aici încheie propriile contracte cu GEMA.

Care ar fi, de fapt, problema?

Multe târguri de Crăciun s-au mărit în ultimii ani, iar orele de deschidere au fost adesea prelungite și asta ar putea duce la creșterea costurilor. Cu toate acestea, GEMA crede că există un alt motiv principal.

„Știm că târgurile de Crăciun individuale au furnizat informații false. Unele târguri mari, cu cifră de afaceri mare, au raportat suprafețe care sunt în mod clar prea mici”, explică Georg Oeller, membru al consiliului de administrație al GEMA.

Suprafața totală a nu a fost verificată până în 2022, bazându-se pe înregistrarea conștiincioasă și corectă a operatorilor târgurilor de Crăciun din anii anteriori.

„Cu toate acestea, anul trecut am efectuat verificări aleatorii și ne-am dat seama că nu o făceau corect”, spune Ursula Goebel, purtătoarea de cuvânt a GEMA. „Nu vreau să-i acuz pe toți de acțiuni deliberate, dar cu siguranță există unii care au înregistrat zonele greșite în anii precedenți sau pur și simplu nu au știut”, adaugă aceasta.

Practic, muzica nu este scumpă. Pentru muzică se scad 2,5 cenți din venitul pe vizită, în medie. Fiecare vizitator lasă în jur de 18 euro.