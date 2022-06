Legăturile lui Florin Grozea cu industria blockchainului

La sfârșitul anilor ’90,începea să facă beat-uri pe calculator, la el în cameră, în timp ce visa să ajungă Dr. Dre. Odată cu apariția trupei HI-Q, a cunoscut un succes răsunător pe scena locală de muzică pop, scrie infofinanciar.ro . „Eram foarte geeks, toată industria știa că nu beam alcool, nu fumam, nu ne drogam. Nu cheltuiam banii, cei pe care i-am câștigat i-am investit în scule, instrumente, ne-am făcut un studio. Din acest punct de vedere nu am luat-o razna, nu am făcut prostii, am rămas oamenii aceia cu picioarele pe pământ”, își amintește Florin Grozea

A auzit de Bitcoin pentru prima dată la o masă cu mai mulți antreprenori, printre care și Emi Gal. „Vorbeau o chineză despre wallet, parolă, atunci am aflat prima dată de Bitcoin. Cred că era 2013 sau 2014. Mi-am spus atunci – studiind ce înseamnă blockchainul, Bitcoinul și monedele virtuale – nu știu cum dar asta este soluția pe care o aștepta industria muzicală dintotdeauna. Adică descentralizare, transparență, viteză foarte mare a tranzacțiilor, smart contracts”, povestește Florin Grozea.

În anul 2017 a mers la o conferință și a observat că jumătate din discuții erau despre digitalizare și blockchain în industria muzicală. De atunci până în prezent totuși, lucrurile nu au prea evoluat în această zonă: „Inerția este foarte mare, corupția este protejată de faptul că totul este centralizat și ascuns. Sunt niște mafii în zona de drepturi de autor incredibile”, explică antreprenorul. El este de părere că tehnologia din spatele blockchainului poate fi una dintre cele mai veritabile soluții pentru rezolvarea problemelor din industriile liberale, unde contractele pe drepturi de autor sunt cele mai comune.

Pionier în influencer marketing

A povestit în cadrul podcastului The StakeBorg Talks faptul că a intrat în lumea influencer marketingului cu scopul de a descoperi talente și de a le promova. „Cum în 2001 l-am cunoscut pe Marius Moga care avea 18 ani și mi s-a părut genial, la fel am descoperit-o și pe Bianca Adam (vloggerița Tequila de pe youtube, n.r.), și mi-am dat seama unde se poate duce treaba asta… Pasiunea mea pentru a lucra cu oameni foarte talentați continuă.”

El este de părere că tehnologiile inovative din industria blockchainului, precum NFT-urile, reprezintă un moment de cotitură unde „O chestie foarte geek se transformă într-una de retail, pentru toată lumea, mainstream. […] NFT-ul face legătura dintre o chestie foarte complicată matematic, criptografică, și lumea reală în care existăm”, este de părere antreprenorul.

Începutul erei influencer marketingului

În 2013 a pus pe picioare prima sa afacere pentru influenceri, unde și-a propus să ajute artiștii în a deveni mai vizibili. Trebuie să realizăm totuși că este vorba despre anul 2013, perioadă în care termenul de „influencer” nu era încă bine bătătorit în limbajul comun, Facebook-ul începea să crească, iar lumea nu consuma conținut pe Youtube precum o face în prezent. Florin Grozea își aduce aminte de vremurile de acum aproape 10 ani, când încerca să le explice companiilor cum își pot maximiza reachul prin intermediul unor campanii cu vloggeri, dar ele luau în calcul doar spațiul de mainstream media.

„Diferența dintre advertisingul de la radio, tv, ziare, reviste și online, și influencer marketing, este una profundă și fundamentală. Advertisingul ne deranjează, vine peste noi și ne oprește filmul, trebuie să închidem pop-up-ul pentru că ne deranjează. Dar dacă Vlad Mercori îl are invitat pe Răzvan Munteanu și îmi spune de un brand, caut”, explică Florin Grozea.

A pus pe picioare și conduce cea mai mare platformă de influencer marketing din România și regiune, Mocapp, cu 1.200 de influenceri din 9 țări. Mocapp este o platformă ce le oferă o plajă de influenceri companiilor interesate în a-și găsi o imagine reprezentativă pentru ele, un personaj care le poate transmite mai departe valorile, potențându-le mesajele.

Academia pentru influencerii din Metaverse

În 2015 nu a cumpărat Bitcoin, însă a făcut-o în 2016, dar nu a ținut foarte mult timp de monedele virtuale. În prezent este foarte pasionat de toată industria și a mărturisit că toți colegii săi investesc în criptomonede.

În premieră în cadrul The Stakeborg Talks, Florin Grozea a declarat că în cadrul Mocapp se pregătește lansarea unei platforme de educație pentru influenceri prin intermediul căreia aceștia vor învăța ce să facă și cum să facă în Metaverse: „În direcția de aplicații noi la Mocapp ne gândim serios să lansăm o academie, o inițiativă de educație, pentru influencerii pe care îi avem prin care ei să învețe, de la experți ai crypto și blockchain, și să se pregătească de Metaverse. […] Trecerea în Metaverse e ca trecerea de la bicicletă la mașină. Noi la Mocapp adunăm experți din zona cripto, NFT, financial, DAO și vom face cursuri pentru influenceri și manageri, pentru a descoperi care sunt oportunitățile în a face această trecere din social media în Metaverse”, a declarat Florin Grozea în timpul podcastului StakeBorg Talks.

