Un oficial BNR, anunț despre pensii: Lumea habar nu are în România

Valentin Lazea, economistul-şef al Băncii Naţionale a României (BNR), a dat declarații despre economia din România. Acesta susține că sistemul actual este unul de tip "pay as you go". Mai exact, pensiile de azi sunt plătite de salariaţii de azi.