Orban a făcut o adevărată demonstrație de forță în Parlament. A răspuns dur la toate acuzațiile PSD din moțiunea de cenzură. I-a ironizat pe social democrați pentru problemele unor cu limba română.

Orban și-a ieșit din minți

„Nu o să răspund la nicio bădărănie rostită aici. Știu că aveți probleme cu cititul, dar încercați. Noi am prorogat cu un an de zile coplata. Este interzis pentru toate spitalele să ceară un leu în plus pacienților. Ascultați măcar dacă aveți probleme cu cititul”, a tunat Orban care l-a umilit pe social democratul Alfred Simonis.

„Vă luptați cu băncile. Simonis a fugit din sală. Am în mână proiect de lege privind exonerarea clienților băncilor de la rambursarea unor sume. Proiect de lege care are același conținut cu OUG a noastră. Nu am adoptat Ordonanța, domnule Simonis. Nu mai sunteți de acord cu ce ați semnat?

Suntem obligați să facem împrumuturi. În 3 ani de guvernare ați împrumutat fără să dați drumul la niciun proiect. 225 de miliarde v-ați împrumutat ca să acoperiți găurile pe care le-ați făcut.

Vorbiți de OUG și de luat primari cu japca? Nu voi ați dat OUG 55? Ați luat 500 de primari în 2014. PSD a dat mită din bani publici prin intermediul PNDL 1. Mințiți prin omisiune când nu mințiți gogogat”, a acuzat Orban.

Acuzațiile lui Orban nu s-au oprit aici. „Ați păpat bani pentru a sifona bani publici. Vă miroase urât un chirurg. Să fim mândri că avem un astfel de ministru, nu să îl blăcărim cu minciuni gogonate. Nu îi mai mințiți pe oameni pentru că nu cunsoc și nu sunt informați.

Schimbul de geci cu Dragnea s-a făcut cu un singur scop. Crin Antonescu mi-a cerut să ies în geacă roșie și Geoană i-a cerut lui Dragnea să iasă în geacă galbenă. După ce am predat gecile, Dragnea a ieșit în geacă galbenă, dar eu nu am ieșit cu geaca roșie. Nu o să accept niciodată să port geacă roșie”, a tunat Orban.

