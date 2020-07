Scandal total pe scena politică din cauza legii carantinării, blocată în Parlament. Cei din PSD nu vor să o voteze în forma dată de Guvernul Orban, iar liberalii tună și fulgeră.

Rareș Bogdan și-a ieșit din minți

Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, și-a ieșit din minți pur și simplu. Acesta dă de pământ cu cei din PSD și spune că Executivul liberal are instrumentele amputate. Rareș Bogdan acuză PSD că în dorința de a eroda încrederea românilor în Guvernul PNL au ajuns să protejeze o minoritate cu riscul de a-i infecta pe majoritatea românilor.

”Guvernul PNL are instrumentele amputate, in acest moment, de a controla COVID , pentru ca PSD și anexele sale lalaie sau blochează legea in Parlament pe motiv de încălcare a drepturilor romanilor. Incredibil, sa vorbească urmașii celor care au organizat mineriadele de drepturi cetățenești.

Blocajul Socialiștilor lui Ciolacu și compania protejează dreptul infectatilor cu COVID 19 de a nu fi carantinati, (mii și mii de oameni)! Dar in ce fel, mie, ca cetățean încă neinfectat și milioanelor de cetățeni încă neinfectati Parlamentul dominat de PSD si anexele sale îmi garantează dreptul de a fi sănătos?!

Oare pe tertipuri politice e mai bine sa nu îngrădim minoritatea îmbolnăvita de COVID19 in detrimentul majorității cetățenilor sanatosi? De de dorește PSD inversarea acestui raport? În ce scop? In scop electoral? Adică strict pentru ca partidul de guvernământ sa se erodeze? …. oare viitorii morți mai pot fi electoratul cuiva? Chiar am înnebunit cu toții n Romania?

Protejam minoritatea și condamnam la posibila infectare toți romanii care poarta măști și se spală pe mâini sau se dezinfecteaza și care respecta toate regulile de distanțare medicală, discriminăm 99 % din populație pentru a proteja restul…. Asta e inadmisibil și nedemocratic! PSD procedează întocmai ca in anii 2017-2019, adică când drepturile celor putini, ce aveau probleme cu Legea, erau mai importante decât drepturile celor mulți și cinstiti.”, scrie Rareș Bogdan pe o rețea de socializare.