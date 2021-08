În cadrul unei conferințe de presă care a avut loc marți, ministrul Finanţelor a fost întrebat care este salariul minim net în România. Acesta a făcut o serie de calcule, declarând în final că nu se poate vorbi despre suma de 1.300 de lei.

„Salariul minim net în România este în jur de 1.600 de lei. Este 2.380 salariul minim brut, deci nu are cum să fie 1.300 lei”, a comentat Vîlceanu. Ulterior, jurnaliştii i-au atras atenţia că salariul minim net este 1.386 lei.

Ludovic Orban a reacționat și el după aceste declarații contrversate. Președintele Camerei Deputaților este de părere că ministrul Finanţelor, Dan Vîlceanu, va trebui să înveţe „pe repede înainte” toate cunoştinţele necesare pentru exercitarea acestei funcţii.

Totodată, Orban a mai adăugat că nu i se pare în regulă ce s-a întâmplat, el amintind de momentul în care a votat împotriva desemnării lui Vîlceanu în funcția de ministru de Finanțe, precizând că există anumite riscuri.

Ludovic Orban, despre declarațiile lui Dan Vîlceanu

Liderul PNL a mai menționat că pentru o astfel de funcție trebuie îndeplinite anumite exigențe și este nevoie de o anumită cunoaștere.

„Prezenţa domnului ministru Vîlceanu a fost justificată. (…) Ar fi culmea să spun că mi se pare în regulă (declaraţia – n.r.). Ştiţi foarte bine că eu am votat împotriva desemnării domnului Vîlceanu, mi-am exprimat rezerve serioase şi am spus că există riscuri serioase. Eu am mai făcut o analiză.

Din punctul meu de vedere, trebuie îndeplinite anumite exigenţe care ţin de experienţe de management în domeniul respectiv şi de o anumită cunoaştere. Acum va trebui să înveţe. Toate cunoştinţele necesare pentru exercitarea acestei funcţii trebuie să le înveţe pe repede înainte”, a afirmat Orban.

Amintim faptul că săptămâna trecută, președintele PNL, Ludovic Orban, a anunțat că a votat împotriva desemnării de către PNL a lui Dan Vîlceanu drept ministru al Finanțelor și a invocat riscuri legate de această desemnare.

”Prin votul pe care l-am dat ca președintele PNL mi-am exprimat rezerve extrem de serioase față de această candiadtură. Premierul Florin Cîțu a spus că susține competența, integraitatea. Din punctul meu de vedere, există riscuri cu privire la această desemnare, de aceea am votat împotrivă. Răspunderea integrală pentru această desemnare îi aparține premierului Florin Cîțu”, a spus Ludovic Orban după ședința Biroului Politic Național (BPN) al PNL.

Totodată, el a refuzat să spună exact care sunt riscurile legate de numirea lui Vîlceanu ca ministru al Finanțelor, spunând că nu a avut timp să analizeze această propunere făcută de premierul Florin Cîțu.